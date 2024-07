Geen nieuwe titel voor Michael van Gerwen ondanks veerkracht: 'Zat meer in'

Michael van Gerwen heeft de finale van het World Matchplay, een van de belangrijkste toernooien van de dartsbond PDC, in het Engelse Blackpool zondagavond verloren. De Vlijmenaar moest zijn meerdere erkennen in de Britse wereldkampioen Luke Humphries.

Fluiter

Een nieuwe break van Humphries, waarbij Van Gerwen op het moment van uitgooien werd gehinderd door een fluiter vanuit de zaal, was echter de definitieve nekslag voor de Vlijmenaar. Met een 100-finish besliste Humphries het duel: 18-15.

"Ik begon de wedstrijd niet echt goed", analyseerde Van Gerwen na afloop. "Toch had ik kansen om op een 6-4 voorsprong te komen. Volgens mij was ik richting het einde van de wedstrijd wel de betere speler. Maar als je daarvan niet profiteert, is het een pijnlijk spelletje. Je moet altijd in de spiegel kijken, ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Natuurlijk is Luke een geweldige darter, we weten wat hij kan, maar volgens mij had er meer voor mij in gezeten."