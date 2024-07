Van Gerwen grijpt naast nieuwe titel en gaat nu onder het mes

Michael van Gerwen heeft de finale van het World Matchplay, een van de belangrijkste toernooien van de dartsbond PDC, in het Engelse Blackpool zondagavond verloren. De Vlijmenaar moest zijn meerdere erkennen in de Britse wereldkampioen Luke Humphries. Maandag gaat de darter opnieuw onder het mes. Hem ondergaat een operatie aan zijn gebit.

Fluiter

Een nieuwe break van Humphries, waarbij Van Gerwen op het moment van uitgooien werd gehinderd door een fluiter vanuit de zaal, was echter de definitieve nekslag voor de Vlijmenaar. Met een 100-finish besliste Humphries het duel: 18-15.

"Ik begon de wedstrijd niet echt goed", analyseerde Van Gerwen, die maandag een nieuwe ingreep aan zijn gebit ondergaat, na afloop. "Toch had ik kansen om op een 6-4 voorsprong te komen. Volgens mij was ik richting het einde van de wedstrijd wel de betere speler. Maar als je daarvan niet profiteert, is het een pijnlijk spelletje. Je moet altijd in de spiegel kijken, ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Natuurlijk is Luke een geweldige darter, we weten wat hij kan, maar volgens mij had er meer voor mij in gezeten."

'Sterker en gezonder terugkomen'

Na de wedstrijd ging de focus van Van Gerwen op zijn nieuwe gebitsoperatie. Omdat de onder- en bovenkaak van Van Gerwen niet goed ten opzichte van elkaar stonden, werd hij vorig jaar ook al geopereerd. Dit om problemen in de toekomst te voorkomen.

Deze maandag worden zijn beide kaken gebroken. Vervolgens krijgt hij een beugel. De darter uit Vlijmen houdt er rekening mee dat hij wel een paar weken pijn aan de ingreep zal overhouden. "Maar ik kijk ernaar uit om sterker en gezonder terug te komen."

