Criteriums strikken deze beroemde renners, wielerfans kunnen hart ophalen

Verschillende wereldtoppers in de wielersport komen deze week naar onze provincie. Van een vijfvoudig winnaar van de Tour de France, de renner met de meeste ritoverwinningen in de Tour aller tijden tot de winnaar van de groene trui in de afgelopen Ronde van Frankrijk. Als wielerfan kun je je hart ophalen deze dagen en daarvoor hoef je dus niet ver weg.

Maandag 22 juli: Daags na de Tour (Boxmeer)

De organisatie van Daags na de Tour zag deze editie als zeer uitdagend. Internationale toppers ontbreken en dat heeft meerdere redenen. Ten eerste lag de finish van de Tour zondag niet in Parijs, maar in Nice en dus moesten er vliegtuigen worden geregeld. Ten tweede kiezen meerdere topwielrenners voor een andere opbouw van hun seizoen vanwege de Olympische Spelen. Toch staan in Boxmeer deze maandagavond meerdere Nederlandse Tourrenners aan de start. Etappewinnaar en sprinter Dylan Groenewegen lijkt de belangrijkste kandidaat om het eerste criterium na de Tour de France te winnen. Ook Frank van den Broek, Wout Poels, Cees Bol, Elmar Reinders en de Brabanders Bram Welten en Mike Teunissen komen in actie. Andere bekende namen aan de start in Boxmeer zijn Bauke Mollema en Ramon Sinkeldam. In de vrouwenkoers zijn onder andere Lorena Wiebes, Nederlands kampioen Chantal van den Broek-Blaak en Brabantse profs als Inge van der Heijden en Lieke Nooijen bekende deelnemers. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Daags na de Tour moeilijkste klus sinds jaren: 'Moeten vliegtuig regelen' Woensdag 24 juli: Acht van Chaam

Naast een aardige lijst met vrouwelijke profs en meerdere mannelijke Tourdeelnemers kent de Acht van Chaam bij de mannen twee absolute publiekstrekkers. Zo komt Biniam Girmay naar Chaam. De sprinter uit Eritrea won drie etappes en werd de eerste Afrikaanse winnaar van de groene trui. Met Mark Cavendish is de recordwinnaar van etappes in de Tour gestrikt. De Brit was 35 keer de snelste, 1 keer meer dan Eddy Merckx met wie hij tot deze Tour het recordaantal etappezegs deelde. Het sprintkanon is bezig aan zijn laatste seizoen als prof.

Mark Cavendish in het witte shirt vorig jaar in Roosendaal (foto: Leon Voskamp).

Zaterdag 27 juli: Mijl van Mares in Maarheeze

Met Bram Welten, Danny van Poppel en Mike Teunissen zijn de drie Brabantse Tourdeelnemers aanwezig in Maarheeze. Ook Cees Bol en David Dekker fietsen hier hun rondjes.

Mike Teunissen (foto: Leon Voskamp).

Zaterdag 27 juli: Volksronde Roosendaal

Geen criterium, maar zaterdag tijdens het WAAIN Wielerweekend Roosendaal komen bekende gezichten naar de stad. Bij de Volksronde komen oud-renners in actie die één of meerdere titels hebben behaald in een van de disciplines van de wielersport. Voormalige toppers die achter de derny gaan rijden zijn onder meer Erik Breukink, Johan Museeuw, Erik Dekker, Richard Groenendaal, Leontien van Moorsel, Hanka Kupfernagel en Anna van der Breggen. Maar de allerbekendste is vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain. De Spanjaard komt eerder op de dag per vliegtuig aan in Breda.

Leontien van Moorsel achter de derny (foto: André Miltenburg/Volksronde Roosendaal).