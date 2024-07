Huizen duurder dan een jaar geleden, vooral appartementen in trek

De prijs van koopwoningen is ook in het tweede kwartaal van 2024 gestegen. Gemiddeld kost een huis in onze provincie nu 8,2 procent meer dan een jaar geleden in dezelfde periode. Dat is net iets onder het gemiddelde; in Nederland zijn huizen gemiddeld 8,5 procent duurder geworden.

Ondanks dat de prijs is gestegen, is deze stijging in Brabant minder groot dan in veel andere provincies. Zo steeg de huizenprijs in Utrecht met meer dan 12 procent. In Zeeland bewoog de prijs het minst. De prijs van huizen daar steeg slechts vijf procent ten opzichte van een jaar geleden. Klik op de staven om de exacte percentages te zien:

Er werden er in Brabant minder huizen verkocht dan in de meeste provincies. In het tweede kwartaal werden er 3,5 procent meer woningen verkocht dan vorig jaar. In Drenthe is dit percentage hetzelfde. De huizenmarkt in Flevoland is minder actief geweest; hier werden 2,2 procent minder huizen verkocht. Klik op de provincies om de exacte percentages te zien:

Alle soorten huizen zijn in prijs gestegen, maar de prijs van vrijstaande woningen steeg het minst (5,5 procent). Appartementen zijn in heel Nederland erg in trek geweest. Er zijn het afgelopen kwartaal ruim 26 procent meer appartementen verkocht. Ook het aantal verkochte vrijstaande woningen is met iets meer dan tien procent gestegen. Hoek- en tussenwoningen namen af in populariteit, deze werden beide ruim twee procent minder verkocht dan vorig jaar. Klik op de staven om de exacte percentages te zien: