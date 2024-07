Bijna 200 treinstoringen in zes maanden, dit zijn de oorzaken

Het afgelopen half jaar stonden treinen ruim 333 uur stil in Brabant. Op sporen tussen Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Roosendaal waren er 179 storingen, meestal veroorzaakt door een defecte trein. Dat blijkt uit een analyse door Omroep Brabant van storingsmeldingen van de NS.

Gemiddeld duurt een treinstoring in Brabant 39 minuten en 16 seconden. De langste storing duurde 19 uur en 33 minuten: op 17 januari stond het treinverkeer enorm lang vast bij Eindhoven Centraal doordat het die dag flink sneeuwde. In totaal stonden treinstellen de afgelopen zes maanden 333 uur en 10 minuten stil op Brabantse trajecten, gemiddeld iets meer dan 1 uur en drie kwartier per dag.

De meeste van deze storingen kwamen door defecte treinen. Dat gebeurde maar liefst 59 keer. Bijna een derde (33 procent) van alle storingen op het spoor in onze provincie werd hierdoor veroorzaakt. Ook waren er negentien aanrijdingen (10 procent) en liep er zestien keer iemand op het spoor (9 procent).

Klik op de staven om het exacte aantal storingen te zien: