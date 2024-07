Gratis paard aangeboden om in contact te komen met jonge meisjes

Een gratis paard in ruil voor vijftien naaktfoto’s en voor een filmpje waarin het ontklede slachtoffer als een hondje zou moeten rondlopen. Zo heeft een geboren Bosschenaar vorig najaar via internet geprobeerd in contact te komen met twee minderjarige meisjes. De vermeende online kinderlokker liep tegen de lamp toen niet een van de meisjes, maar de vader van een van hen een afspraak met hem maakte in Oisterwijk.

De ingeschakelde politie was erbij in Oisterwijk en hield de nu 33-jarige man aan en maandag stond hij voor de rechtbank in Den Bosch. De officier van justitie maakte snel duidelijk dat de verdachte beter had moeten weten. In oktober 2022 veroordeelde de rechtbank in Breda hem al voor ontucht met minderjarigen en voor het bezit van kinderporno. De man mag sindsdien alleen onder toezicht zijn zoontje van twee zien. Ook had hij een voorwaardelijke straf van zestien weken cel staan. De officier vindt dat hij die nu moet uitzetten. Verder eiste hij tien maanden cel, met aftrek van de 268 dagen voorarrest, en tbs met dwangverpleging. Wanneer er ooit een eind komt aan deze tbs-periode, dan moet er volgens hem een soort van behandeling blijven.

"Met alcohol op doe ik geen verstandige dingen."

De verdachte is bang voor de dwangverpleging. Hij wil wel aan alle andere voorwaarden meewerken, mocht de rechtbank over twee weken dezelfde straf opleggen. Hij zegt dat drank de grote boosdoener is geweest toen hij zich eind oktober vorig jaar manifesteerde op Marktplaats: “Ik was op zoek naar een Playstation, maar wilde vooral aandacht. Met alcohol ga ik over grenzen heen. Als ik dronken ben, loop ik maar te klikken en te zenden, dan doe ik geen verstandige dingen.” Zo kwam hij in contact met twee meisjes die op zoek waren naar een pony om voor te zorgen. De man bood hen een gratis paard aan, maar dan zouden ze hem wel naaktfoto’s moeten sturen (‘met de benen zo wijd mogelijk open’). Plus een filmpje waarop ze te zien zijn, lopend als een hondje op handen en voeten. Eén van de slachtoffers, een meisje van veertien uit de buurt van Arnhem, kreeg argwaan en schakelde haar vader in. Die nam het gesprek over en deed alsof zíj met hem afsprak om naar het station in Oisterwijk te komen. Daar zouden ze elkaar treffen waarna er nog filmpjes of foto’s gemaakt zouden worden. Ondertussen werd de politie ingeschakeld en die pakte de man op.

"De verdachte is zwakbegaafd en moet geholpen worden."