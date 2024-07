50 Brabanders naar Spelen: in de voetsporen van Anky en Leontien

Brabant is een echte topsportprovincie. Van Anky van Grunsven tot Pieter van den Hoogenband en van Ireen Wüst tot Leontien van Moorsel: hun gouden olympische prestaties staan in ieders geheugen gegrift. Op de komende Olympische Spelen in Parijs gaan maar liefst vijftig Brabanders de strijd aan om olympische roem.

Amazone Anky van Grunsven is de Brabantse sporter die op de zomerspelen het meeste eremetaal veroverde: drie keer goud, vijf keer zilver en een bronzen plak. De succesvolste Brabantse man op de zomerspelen is Pieter van den Hoogenband die in het olympische zwemwater drie gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles won. Harrie Lavreysen uit Luyksgestel hoopt het succesvolle drietal deze zomer voorbij te gaan als het gaat om het aantal gouden plakken. De teller voor de baanwielrenner staat nu op twee en daar wil hij er graag vijf van maken.

Schaatsster Ireen Wüst is met zes gouden en in totaal dertien olympische medailles de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. Als het gaat om de zomerspelen is wielrenster Leontien van Moorsel de Brabantse met de meeste gouden medailles: vier. Haar totale olympische medailleoogst staat, met ook nog een zilveren en bronzen plak, op zes.

Medaillekandidaten

Sportdatabureau Nielsen's Gracenote voorspelt 34 medailles voor Nederland, waarvan 16 gouden. Harrie Lavreysen is de belangrijkste Brabantse kandidaat om gouden medailles binnen te slepen. De baanwielrenner doet aan drie onderdelen (teamsprint, sprint en keirin) mee. Volgens het databureau maken ook wegwielrenner Mathieu van der Poel, openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal en beide hockeyploegen, met een grote Brabantse inbreng, kans op goud.

Brabantse medaillekansen zijn er volgens Gracenote ook voor:

Judoka's Joanne van Lieshout en Sanne van Dijke

Springruiter Maikel van der Vleuten

Zwemster Marrit Steenbergen en het estafetteteam 4x100 meter vrije slag met Kim Busch, Sam van Nunen en Marrit Steenbergen

Roeiers van de Holland Acht met Sander de Graaf, Jacob van de Kerkhof en stuurvrouw Dieuwke Fetter

Atletiek, estafettedames 4x400 meter met Eveline Saalberg, Anne van de Wiel en Cathelijn Peeters

Maar zoals altijd in sport zijn er natuurlijk verrassingen mogelijk, dus wellicht veroveren meer (of minder) Brabanders eremetaal.

Meest ervaren

De druk op de topsporters is enorm: in Parijs moet het gebeuren. Tweevoudig olympisch kampioen Marianne Vos weet wat het is om onder druk te presteren. De wielrenster (37) uit Babyloniënbroek is de meest ervaren Nederlandse topsporter in Parijs en doet voor de vijfde keer mee aan de Spelen. Een behoorlijk verschil met jonkies als hardloper Niels Laros (19) en zijn leeftijdsgenoot Janna van Kooten die bij het zwemmen in actie komt.

Vijf deelnames is geen record, maar Vos staat met dit aantal wel in een bijzonder rijtje. Twee Brabanders, hoe kan het anders, voeren dit lijstje aan. Anky van Grunsven uit Erp kwam tijdens zeven Spelen in actie en kleiduivenschutter Eric Swinkels uit Best was er zes edities bij. Ook deze Olympische Spelen zijn er weer voldoende kansen voor provinciegenoten om een plekje in de geschiedenisboeken te veroveren.