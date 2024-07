Van Harrie tot Raïsa, deze Brabanders komen in actie op de Spelen in Parijs

De openingsceremonie van de Olympische Spelen vindt vrijdagavond plaats op de Seine in Parijs. Welke Brabantse sporters gaan we de komende weken in de Franse hoofdstad in actie zien?

Chef de mission Pieter van den Hoogenband is een Brabander en weet wat het is om olympisch goud te winnen. Harrie Lavreysen kent dat gevoel ook dankzij twee titels in Tokio. De baanwielrenner uit Luyksgestel hoopt daar in Parijs bij de sprint, teamsprint en keirin drie gouden plakken aan toe voegen. Bij de vrouwen komt Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel ook op drie onderdelen op de wielerbaan in actie.

Harrie Lavreysen pakte drie Europese titels. (Foto: John Thys, AFP)

De hockeyvrouwen zijn de grote favoriet voor goud. De selectie bestaat uit veel spelers met Brabantse roots. Laura Nunnink (Eindhoven), Joosje Burg (Veghel), Frédérique Matla (Valkenswaard), Marleen Jochems (Breda), Pien Sanders (Udenhout), Yibbi Jansen (Gemonde), Lisa Post (Eindhoven) en Freeke Moes (Moergestel) gaan voor de hoogste trede op het podium.

Joosje Burg (links) op de training van het Nederlands team. (Foto: ANP, Sander Koning)

De hockeymannen met Joep de Mol (Berkel-Enschot), Floris Wortelboer (Teteringen) en Tjep Hoedemakers (Geldrop) gaat onder leiding van bondscoach Jeroen Delmée en assistent Eric Verboom uit Boxtel een gooi doen naar een medaille. Tijmen Reyenga uit Den Bosch is reservespeler. Bij de zwemmers is onze provincie ook goed vertegenwoordigd. Met Sam van Nunen uit Veghel en Stan Pijnenburg uit Haaren zitten er twee echte Brabanders in de zwemploeg. Marrit Steenbergen, Maaike de Waard, Kim Busch, Janna van Kooten, Imani de Jong en Nyls Korstanje zijn jaren geleden of recent voor de sport naar Eindhoven of omgeving verhuisd. Vooral Steenbergen wordt gezien als een kandidaat voor het podium. LEES OOK: Familie zwaait zwemploeg uit voor Olympische Spelen: 'Hoop op podiumplaats' Maya Kingma zwemt ook, maar de Bredase triatlete stapt daarna op de fiets en rent het laatste gedeelte richting de finish. Ze doet individueel mee, maar ook in de mixed team relay. Op de olympische roeibaan maken Sander de Graaf (Made) en Jacob van de Kerkhof (Helmond) deel uit van de Holland Acht. Dieuwke Fetter uit Dommelen geeft als stuurvrouw de commando’s. Lisa Scheenaard uit Eindhoven draagt tevens het oranje shirt, maar dan in de dubbel twee.

Holland Acht, met Sander de Graaf en Jacob van de Kerkhof. (Foto: ANP, Iris van den Broek)

Dat Joris Otten uit Helmond als slalomkanoër mee mag doen, noemt hij onwerkelijk. "Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat ik tegen een muur van mensen aanbotste die mijn ambities niet serieus namen. Dat dit nu is gelukt, maakt heel veel los bij mij." LEES OOK: Topsporter na vele tegenslagen naar Spelen: 'Mensen namen me niet serieus' In het synchroonzwemmen gaan we letten op Noortje en Bregje de Brouwer uit Goirle. Vorige maand pakten de tweelingzussen twee Europese titels, maar hoe gaan ze het op het allerhoogste niveau doen? Ook in het zwembad, maar dan op hoogte. De Eindhovense schoonspringster Else Guurtje Praasterink vertoont haar kunsten vanaf de 10 meter toren. Van het zwembad naar de atletiekbaan. Daar gaat het grote talent Niels Laros uit Oosterhout voor een finaleplaats op de 1500 meter. Op het onderdeel tienkamp verraste Sven Roosen zichzelf en anderen door een ticket voor Parijs in de wacht te slepen. Op de 4x400 meter estafette bij de vrouwen liggen er kansen voor het podium. Met Cathelijn Peeters (Dongen/Den Bosch), Eveline Saalberg (Vessem) en Anne van de Wiel (Breda) is er veel Brabantse inbreng. Cathelijn loopt ook de 400 meter horden. Bondscoach is Bram Peters uit Heesch.

De Brabantse atleten Anne van de Wiel (links) en Eveline Saalberg. (Foto: ANP, Iris van den Broek)

Over snelheid gesproken, daar houdt Dave van der Burg ook van. De BMX’er uit Heesch werd in eerste instantie niet geselecteerd voor de Spelen, maar mag alsnog als vervanger van olympisch kampioen Niek Kimmann, die een ontstoken hartspier heeft. Dave is onlangs vader geworden, gaat dat hem extra kracht geven? LEES OOK: Na een diep gat met Dave alsnog naar de Spelen en dat als papa Op de weg heeft TeamNL met Mathieu van der Poel een topwielrenner in de gelederen. Bondscoach van de mannenploeg is Koos Moerenhout uit Steenbergen. Bij de vrouwen gaat Marianne Vos uit Babyloniënbroek op voor haar vijfde Spelen. Binnen de vijfkoppige vrouwelijke judoploeg is Brabant zeer goed vertegenwoordigd. Joanne van Lieshout (Lierop, -63 kilo) en Guusje Steenhuis (Grave, -78 kilo) gaan voor een medaille. Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther pakte in Tokio als enige Nederlandse judoka een medaille en hoopt dat te herhalen in de categorie -70 kilo. Haar voorbereiding verliep echter dramatisch door een hernia.

Sanne van Dijke (foto: ANP, Andre de Heus).

Met krachtige stoten knokte Chelsey Heijnen zich richting Parijs. De Roosendaalse bokser wil zich in de categorie tot 60 kilo naar een medaille vechten. Sterk is zeker ook Jermain Grünberg. De Tilburgse turner kende in zijn carrière al vele tegenslagen, maar gaat met het Nederlands team wel naar de Olympische Spelen. Daarmee is zijn droom werkelijkheid geworden. Menno van Gorp uit Tilburg plaatste zich pas eind juni. Zijn sport breaking staat voor het eerst op het olympisch programma en tevens voor het laatst. LEES OOK: Breakdancer Menno niet alleen creatief op de dansvloer Van 70 meter afstand op een bord met gekleurde ringen schieten, daar is Laura van der Winkel heel goed in. De handboogschutter uit Best maakt deel uit van TeamNL, waar de Helmondse Fleur van de Ven reserve is. Bij de mannen is Senna Roos uit Breda reserve. Het was voor hem de laatste kans om zich te plaatsen en tijdens het kwalificatietoernooi ging Tristan Tulen uitstekend om met die druk. De Bossche degenschermer treedt in Parijs in de voetsporen van Ossenaar Bas Verwijlen.

Tristan Tulen (Foto: ANP).

Een van de mooiste locaties van de komende Spelen is de kasteeltuin van Versailles. Springruiters Harrie Smolders (Lage Mierde) en Maikel van der Vleuten (Someren) leggen daar de lat hoog voor zichzelf en het team. Kim Emmen uit Geldrop is reserve. Dressuurruiter Dinja van Liere uit Uden kende een dramatische Olympische Spelen in 2021 en heeft in Parijs vertrouwen dat het veel beter zal gaan. LEES OOK: Dinja overwint tegenslagen en gaat voor olympisch succes: 'De druk is er' Beachvolleyballers Raïsa Schoon uit Werkendam en Katja Stam hebben zich voor de tweede keer geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze spelen hun wedstrijden ook op een prachtige locatie, aan de voet van de Eiffeltoren.