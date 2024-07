Familie zwaait zwemploeg uit voor Olympische Spelen: 'Hoop op podiumplaats'

Van een dikke knuffel voor vader, moeder of hond tot een kus voor de partners: zondagochtend werd een deel van de Nederlandse zwemploeg in Eindhoven uitgezwaaid door familie en vrienden. Onder hen waren de vader, zus en vriendin van Stan Pijnenburg uit Haaren. “We zijn erbij in Parijs en zijn trots dat we zijn slotstuk als topsporter mee af kunnen sluiten.”

Voor Stan (27) komt er na de Olympische Spelen een einde aan een lange topsportcarrière. De voorbereiding op deze Spelen was verre van vlekkeloos. Vorig jaar liep hij na de terugvlucht vanuit een trainingskamp op Curaçao trombose op en dat bezorgde hem een longembolie en longinfarct. “Het was nogal een taai jaar voor Stan”, vertelt zijn zus Sanne uit Oisterwijk.

“Dat hij nu in Parijs in actie komt, is daarom extra fijn. Zijn voorbereiding de laatste maanden was goed. We hopen altijd op een podiumplaats. Maar het belangrijkst is dat hij na afloop tevreden terug kan kijken, dan zijn wij dat ook.”

Zenuwachtig is Sanne nog niet. “Ik heb er vooral veel zin in. Over een paar weken op de tribune bij de 4x100 meter wisselslag zal dat anders zijn. Dan is het 48 seconden volle bak meejuichen. Wat ben ik blij dat Stan geen tien minuten hoeft te zwemmen.”