Longembolie en longinfarct gaan Stan Pijnenburg niet van Spelen houden

Zwemmen zit er even niet in voor Stan Pijnenburg (26) uit Haaren. Na een terugvlucht van een hoogtestage kreeg de topzwemmer te maken met een longembolie en een longinfarct. De kwalificaties voor de wereldkampioenschappen zwemmen moet hij daardoor aan zich voorbij laten gaan. 'Botte pech', zegt Stan, die het liefst vandaag nog wat baantjes zou willen trekken. Wanneer dat wel zou kunnen? 'Het is koffiedik kijken', zegt Pijnenburg in het radioprogramma De Zuidtribune.

Even een maand terug in de tijd. Na een vliegreis van acht uur werd zwemmer Stan Pijnenburg overvallen door een longembolie, gevolgd door een longinfarct. "Ik had acht uur stilgezeten op een vliegtuigstoel. Na een hoogtestage is je bloed wat dikker en in je kuit het traagst. Bij het opstaan is er toen trombose ontstaan en via de bloedbaan in mijn longen terechtgekomen. Ik heb een paar dagen flink wat pijn gehad. Ik dacht dat ik te hard had getraind en last van mijn ribben had. Maar na een bloedonderzoek bleek het wat heftiger te zijn."

De schrik viel bij Stan nog wel mee. "Het was meer bij de mensen om me heen. Ik voelde me niet ziek. Behalve pijn op mijn borst, had ik nergens last van. Later werd de impact van het voorval ook bij mij wat groter."