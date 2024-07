Dylan Groenewegen wint Daags na de Tour in Boxmeer: 'Missen de nummer een'

Tienduizenden wielerliefhebbers staan langs de straten van Boxmeer. Het is feest. Er is muziek, bier en sport. Traditioneel is de maandag na de Tour de France het wielercriterium Daags na de Tour. Dit jaar was vooral de uitdaging om genoeg goede renners naar Boxmeer te krijgen. Uiteindelijk weet Dylan Groenewegen te winnen.

Bij het podium waar de renners zich voorstellen, staan Sem uit Boxmeer en Tijn uit Sint Anthonis te wachten. Ze hebben allebei een geel T-shirt in de hand dat ze dolgraag vol handtekeningen willen. Sem hoopt op een handtekening van Wout Poels en Dylan Groenewegen. Tijn had er ook graag wat andere renners bij gehad die er maandagavond niet zijn. “Ik mis Vingegaard en Mathieu van der Poel toch wel.”

Het was een hele kluif voor de organisatie van Daags na de Tour om een goed rennersveld aan de start te krijgen. Door de Olympische Spelen finishte de Tour de France in Nice, en dat maakt de reis naar Boxmeer een stuk langer en ingewikkelder.

Zo was het onder andere voor Wout Poels een andere reis dan andere jaren. “Het viel nog wel mee voor me,” zegt hij. “Het was met het vliegtuig van Nice naar Düsseldorf. Van daaruit even naar mijn moeder in Meerlo en nu hier in Boxmeer.”

“Normaal is het vanuit Parijs maar een klein ommetje om ook hier in Boxmeer te komen,” zegt Dylan Groenewegen. “Maar de reis ging goed. We hadden een klein uurtje vertraging met het vliegtuig. Maar de organisatie had meteen vervoer vanuit Schiphol klaarstaan. We waren hier op tijd en konden nog wat eten. Dus ik heb energie om er tegenaan te gaan.”

En dat is te merken. Dylan strijdt volle bak mee in het veld. Dat ziet ook Wim Liebregts uit Ottersum. Het is zijn 46e Daags na de Tour waar hij bij is. Jarenlang had hij een wielercafé. Met een stopwatch houdt hij nauwlettend de gaten in het peloton en de rondetijden bij. “Het is hier altijd gezellig en altijd goede renners. Jammer dat er door de Olympische Spelen wat minder grote toppers zijn. We missen de nummer één van de Tour, Pogacar, toch wel.”