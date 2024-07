'Thuiskomen' slachtoffers MH17 herdacht: 'Zal die dag nooit meer vergeten'

Bij het MH17-monument in Eindhoven zijn dinsdagmiddag de 298 slachtoffers van de vliegramp met de MH17 herdacht. Het is dinsdag precies tien jaar geleden dat de eerste veertig kisten met slachtoffers terugkeerden: "Toen kwamen ze eindelijk thuis", vertelt nabestaande Jeanne Hornikx.

23 juli 2014 was de dag dat de slachtoffers van het neergeschoten vliegtuig weer 'thuis' kwamen. Het beeld van de kisten die met militaire precisie uit de twee militaire vliegtuigen worden gedragen, de stoet met veertig rouwwagens over de A2 en het trompetgeluid van de Last Post en de klapperende vlaggenstokken: het zal bij vrijwel iedereen nog helder in het hoofd zitten.

Rond vier uur was het even muisstil op het anders zo bedrijvige Flight Forum. Hét moment, tien jaar geleden, dat de twee vliegtuigen met de eerste slachtoffers landden. Er klonken weer trompetklanken van de Last Post, net als toen, gevolgd door twee minuten stilte.

"De stoet met rouwauto's die vanuit hier vertrok naar de kazerne in Hilversum en die onderweg bedolven werd met bloemen. Die dag zal ik ook nooit meer vergeten. Het was Nederland op zijn best op die dag."

Anton Kotte is zelf ook nabestaande. Hij verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco bij de ramp en hij wilde graag een plekje bij de vliegbasis om te herdenken. "Dit monument is de verbinding tussen de nabestaanden en het hele nationale volk dat die dag meeleefde met ons."

Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle moeten sinds tien jaar hun enige dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts uit Roosendaal missen. Ze misten geen moment van alle terugkomsten van de lichamen op de vliegbasis.

"We gaan hier vandaag weer helemaal terug naar tien jaar geleden", vertelt Jeanne Hornikx. "Toen kwamen ze eindelijk thuis." Bart vult aan: "Elke kist was voor ons belangrijk. Die kon van Astrid zijn. Vandaag was het een mooie herdenking om daar bij stil te staan."

Het gemis van alle geliefden blijft, ook na tien jaar. Of Anton Kotte het na twee herdenkingen, de grote herdenking in Vijfhuizen en de kleinschaligere herdenking in Eindhoven, een plekje kan geven? "Dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat hangt van zoveel factoren af. We worden waarschijnlijk de komende tijd toch weer geconfronteerd met herinneringen van mooie en droevige momenten. Dat zal voorlopig nog niet weg zijn."

In de aanloop naar de herdenkingen spraken Tessel Linders en Ferenc Triki met nabestaande Paul Marckelbach uit Nuenen. Hij verloor in één klap zijn hele familie. Zijn moeder Christiene (64) uit Oosterhout, zwager Antoine (43), zus Simone (41) en neefjes Quint (7) en Pijke (3) zaten in het vliegtuig. In de documentaire 'MH17: 10 jaar later - Als je alles kwijt bent' blikt Paul terug.