Op deze grootste kinderkermis staat plezier voor de kleine klanten voorop

Geen zin om met je kinderen tussen het geweld van de grote attracties op de kermis te lopen? Of in de massa van de kermis in Tilburg te zijn? In Uden hebben ze sinds een paar jaar een aparte kinderkermis en dat blijkt een groot succes te zijn. Volgens de organisatie is het de grootste van Nederland.

De Udense Mega Kermis is qua grootte de tweede kermis van Brabant. Jaarlijks komen er zo’n 400.000 bezoekers. Op verschillende pleinen in het centrum kan je in de meest wilde attracties. Maar sinds een paar jaar is er in het Bevrijdingspark een aparte kinderkermis. Verspreid over het park staan er 40 attracties, waarvan de meeste gericht zijn op de allerkleinsten. Met een grote suikerspin loopt daar Guus samen met zijn opa Leo en oma Mieke. “Het is lekker overzichtelijk,” zegt Leo. “Je hebt hier alles voor kinderen en je raakt ze niet zo makkelijk kwijt. We kunnen hem hier lekker een beetje laten rondrennen. Ik geniet ervan. En je hebt hier niet van die oorverdovende herrie.”

Leo, Mieke en Guus op de kermis in Uden (foto: Jos Verkuijlen).

Het idee voor de aparte kinderkermis ontstond toevallig. “Tijdens corona moesten we doelgroepen van elkaar scheiden. We wilden de kinderen weghouden bij de ouderen,” legt kermismeester Pascal Donkers uit. “Dus begonnen we hier in het park. De grote attracties op de Markt en het kleinere vertier voor de kinderen hier. Dat bleek zo’n groot succes dat we ermee zijn doorgegaan.” Dat merk je ook als je het vraagt aan de ouders of opa’s en oma’s die hier met hun (klein)kinderen zijn. “Voor de kleintjes is dit heel fijn,” zegt een man. “Het is zo fijn dat er een apart stuk is,” vult een vrouw aan.

De kinderkermis in Uden (foto: Jos Verkuijlen).