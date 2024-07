Zomaar graven mag niet, ook niet in je eigen tuin: hier moet je op letten

Een boer in Eersel moest dinsdag flink in de buidel tasten voor op eigen initiatief gegraven geulen. Om water van zijn akker af te voeren, groef hij dwars door een ecologische verbindingszone. De boer moet daarom een boete van 600 euro betalen, plus duizenden euro’s aan waterschap De Dommel om de beschadigde natuur te herstellen. Graven mag niet zomaar, ook niet in je eigen tuin. Welke regels gelden er eigenlijk voor het graven in eigen tuin? Mag dat zomaar?

In principe mag je met een schep tot 40 centimeter diep graven zonder dat je dit bij de gemeente of andere instanties hoeft te melden. Wanneer je dieper wilt graven, bijvoorbeeld voor de aanleg van een vijver in je tuin, dan kunnen kabels en leidingen in de weg liggen. Je bent dan verplicht een graafmelding te doen, ook wel een Klic-melding genoemd. Zo’n melding kun je via de website van het Kadaster doen. Je ontvangt dan informatie over alle leidingen en kabels die in jouw stuk grond zitten. Wacht niet te lang met het aanvragen, je moet dit minstens drie dagen voor het begin van de werkzaamheden doen. Het is ook mogelijk van tevoren een zogeheten oriënterende melding te doen, zodat je je graafplannen kunt afstemmen op wat er in de grond zit. Blijkt uit de Klic-melding dat er een belangrijke kabel of leiding ligt, dan moet je volgens de 'Eis voorzorgsmaatregel' minimaal drie dagen voordat de werkzaamheden beginnen verplicht contact opnemen met de netbeheerder. ‘Grondroeren’

Voor het graven met een graafmachine of grondboor, ook wel machinaal graven of ‘grondroeren’ genoemd, is een graafmelding altijd verplicht. Wanneer je tijdens het graven schade veroorzaakt aan kabels en leidingen, kan dat namelijk gevaarlijke situaties opleveren en hoge kosten met zich meebrengen. Een Klic-melding kost gemiddeld tussen de 13,50 en 84,42 euro en is twintig werkdagen geldig. Start je te laat of wordt er een pauze ingelast tijdens de werkzaamheden, moet je opnieuw een melding doen. Doe je dit niet, riskeer je een boete variërend van 1000 tot 20.000 euro, afhankelijk van de omvang van de overtreding en omstandigheden. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur controleert of er wel een melding is gedaan en deelt boetes uit als dat niet het geval is. Graven rondom bomen kan lastig zijn omdat wortels zich ver kunnen verspreiden. Voor graven nabij bomen moet rekening worden gehouden met een minimale graafstand. Die wordt bepaald door de dikte van de stam. Hoe dikker de stam, hoe groter de minimale graafafstand.

