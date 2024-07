Boer die illegaal sleuf groef, moet duizenden euro's betalen

Een boer die illegaal geulen heeft uitgegraven in Eersel, om zo het water van zijn akker te krijgen, moet duizenden euro's aan herstelkosten aan waterschap De Dommel betalen. Daar komt nog een boete van 600 euro bovenop. Brancheorganisatie ZLTO is verbaasd en vindt de boete onterecht: "Het waterschap had ook een waarschuwing kunnen geven."

De boer werd 10 juli betrapt toen medewerkers van het waterschap langs de beek de Run in Eersel grote uitgegraven geulen zagen. De geulen liepen van een akker naar de beek door de zogenaamde Ecologische Verbindingszone van de gemeente Eersel.

"We waren erg verbaasd toen we hoorden dat hier een boete voor gegeven is. Dit is voor zover de weten de eerste keer dat dit wordt gedaan. Iedereen weet dat er de afgelopen maanden een enorme bak regen is gevallen. Akkers staan onder water en de oogst dreigt te mislukken. Het mag niet, maar we kunnen ons goed voorstellen dat een boer in paniek denkt 'dat water moet hier weg'", zegt een woordvoerder van ZLTO.

De brancheorganisatie kent de exacte situatie ter plekke niet. "Maar het waterschap had die boer ook een waarschuwing kunnen geven. 'Iets van; we snappen uw probleem, maar wilt u hiermee stoppen."

Akkers totaal verzadigd

Er zijn -los van het graven van geulen- volgens ZLTO geen andere manieren om het water van het land te krijgen. "De akkers zijn totaal verzadigd. In het gebied bij de Dommel hebben de kleine beekjes niet genoeg capaciteit om het water af te voeren. Je kunt wel gaan pompen als boer, maar waar moet dat water heen. De enige partij die de sleutel voor een oplossing in handen heeft, is het waterschap dat de boeren zou moeten helpen. De nood is enorm hoog."

Waterschap De Dommel stelt dat dit de eerste keer is dat een boer hier een boete voor krijgt en de herstelkosten moet betalen. "Het is een uitzonderlijke overtreding is. Bij dit specifieke geval ging het niet om een klein greppeltje om water af te laten. Het ging om een flink aantal sloten, zonder vergunning gegraven in beschermd gebied."

Herstel

De ecologische verbindingszone en de beschermingszone van de Run zijn volgens het waterschap 'ernstig aangetast'. De sleuven zijn nu dichtgemaakt. De aangetaste verbindingszone moet uiterlijk 1 september hersteld zijn.

Of de andere Brabantse waterschappen, Aa en Maas en Brabantse Delta, in het verleden boeren hebben beboet die de fout in gingen, is niet bekend. De waterschappen konden hier dinsdag niet meteen antwoord op geven.

Wel spande Brabantse Delta eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen een particulier die zonder vergunning een 70 meter lange sloot had gegraven in een natuurgebied in Ulvenhout. De man had wateroverlast op zijn terrein en weigerde de sloot dicht te gooien, aldus BNdeStem.

