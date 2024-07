Motorrijder die op de zijkant van een auto botste is overleden

De 24-jarige motorrijder uit Heesch die maandagavond zwaargewond raakte bij een ongeluk op de Vinkelsestraat in zijn woonplaats, is overleden. Dat bevestigt de politie woensdagochtend. De man botste met zijn motor op de zijkant van een auto.

De motorrijder werd na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arts van de opgeroepen traumahelikoper ondersteunde het ambulancepersoneel tijdens de rit naar het ziekenhuis.

Details over het ongeluk ontbreken nog. Duidelijk is dat het rond kwart over tien in de avond misging. De voertuigen raakten zwaar beschadigd door de botsing, zo lekte er bijvoorbeeld benzine uit de motor.