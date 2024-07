Voor Sam is Kermis FM al 12 jaar één grote familie

Sam Fish is al 12 jaar vrijwilliger bij Kermis FM, de radiozender die te horen is tijdens de Tilburgse kermis. Ze maakte hoogtepunten mee, maar ook dieptepunten. Want hoe maak je vrolijke radio als MH17 is neergestort? Of als één van je trouwste medewerkers tijdens de kermis overlijdt? “Er is een hoop gebeurd, daar zou je een boek over kunnen schrijven. Dus ik dacht: waarom ook niet?”

Nog nooit was ze in Tilburg geweest. Maar op haar journalistieke opleiding in Drachten hoorde ze een vrijwilliger enthousiast praten over Kermis FM. “In de praktijk leer je meer dan op school. Dus ik dacht: ik ga het gewoon doen!”, zegt Sam. Dat was in 2013 en sindsdien is ze er ieder jaar alle dagen bij.

Dat eerste moment, dat ze aankwam in de Piushaven, staat haar nog scherp voor de geest: “Daar was de slaapplek. Maar ik kwam op die slaapboot en iemand riep meteen: ‘Hee ik ken jou!’ Want hij kwam ook uit Friesland. Dus het was meteen vertrouwd, een warm bad.”