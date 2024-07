Beruchte wolf weken geleden al door Claudia vastgelegd: 'Provincie nalatig'

Claudia van Wezel uit Oosteind en haar schoonzus Natasja Koet uit Gilze hebben weken geleden al de beruchte wolf op de Utrechtse Heuvelrug gefotografeerd. "Toen we hoorden over het meegesleurde hondje daar, wisten we meteen dat het om 'onze' wolf ging", blikt Claudia terug in het radioprogramma Afslag Zuid. Ze plaatsten ruim een maand voor dat incident al een foto van een wolf met een welpje in haar bek. "Maar overheidsinstanties wilden dat we die plaatjes snel offline haalden om overlast te voorkomen. Maar ze hadden ook wel kunnen waarschuwen."

Eng vond Claudia het niet. "Maar ik had wel twee honden aan een lange lijn en die heb ik gelijk kort bij mij gehouden. Tegen mijn schoonzus Natasja zei ik dat ze meteen foto's moest maken." Zo kwamen de twee hobbyfotografen aan een paar unieke kiekjes op Den Treek van de wolvenwelpjes, de eerste in 150 jaar. "Het dier naderde tot op zo'n zes meter, waarna die met het welpje in de bek de bosjes in verdween. Het was een bijzondere ontmoeting", blikt de Oosteindse terug.

De twee vrouwen uit Brabant waren 31 mei bezig met de laatste dag van de Heuvelrug Natuurwandel Vierdaagse. "We liepen op een bospad en er kwam iets op ons afgelopen." Claudia vroeg zich af wat het was, maar al snel besefte ze dat het een wolf was met een welpje in z'n bek.

De vrouwen vervolgden hun wandeling en twijfelden of het wel echt een wolf met een welpje was. "Er leven in dat gebied ook goudjakhalzen namelijk. Dus uit onwetendheid hebben we in een online natuurfotogroep onze foto geplaatst om te vragen wat het was. Je gaat bij zoiets bijzonders, midden op de dag, toch twijfelen of je het goed hebt gezien", vertelt Claudia.

Omdat Claudia en haar schoonzus daarna naar huis zijn gereden, hebben ze helemaal niet meer nagedacht over de foto. "Maar daarna is het op Facebook helemaal ontploft. Ik werd thuis vervolgens door allerlei vreemde nummers gebeld, Utrechts Landschap, de provincie Utrecht en iemand die zich bezig hield met het wolventerritorium. Alles belde naar ons."

Achteraf vraagt ze zichzelf af hoeveel kwaad haar foto's hadden gekund. "Ik had alleen vermeld dat het op de Utrechtse Heuvelrug was. Niet op Den Treek vermeld of een andere specifieke locatie en de Utrechtse Heuvelrug is heel groot."

Er werd niet keihard geëist dat Claudia de foto's van de wolf verwijderde, maar het verzoek was toch wel zeer dringend. De Oosteindse vond het overigens geen probleem en haalde de foto offline. "Het laatste wat ik wil is overlast veroorzaken en de rust voor die wolf, of welk dier dan ook verstoren omdat er tientallen fotografen op een kluitje staan."

En die overheidsinstanties waren niet blij met de door Claudia en Natasja geplaatste foto. "Die vroegen zich af of we wel wisten wat voor een overlast we konden veroorzaken met dat bericht. Want andere fotografen zouden ook gelijk in de auto springen om de wolf en die welpen vast te leggen."

Het nieuws dat een wolf begin deze maand eerst een hond greep en een paar dagen later een peuter aanviel, heeft Claudia en Natasja flink beziggehouden. Want ze zijn ervan overtuigd dat het hun wolf was. "Wellicht had de provincie na onze foto al een waarschuwing kunnen geven zoals die er nu is. En hadden de incidenten daarmee voorkomen kunnen worden. Ik vind dat de provincie toch wel nalatig is geweest, want ze waren allang op de hoogte."

Een woordvoerder van de provincie Utrecht laat weten dat er is gehandeld volgens het protocol. "Dit is in het belang van de wolven en om rust te creëren in het gebied."