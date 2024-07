Azc wordt al gebouwd, maar gemeente moet keuze voor locatie beter uitleggen

De gemeente Oss gaat uitgebreider onderbouwen waarom vier alternatieve locaties voor een asielzoekerscentrum niet of minder geschikt zijn dan de gekozen locatie aan de Spitsbergerweg. Het is een reactie op een tussenvonnis van afgelopen dinsdag van de rechtbank, die net als omwonenden vraagtekens zet bij de keuze voor juist deze plek.

De bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum op een perceel tussen de Spitsbergerweg en de Macharenseweg is al bijna klaar.

De huidige opvanglocatie voor vluchtelingen in het oude belastingkantoor aan de Raadhuislaan moet in oktober leeg zijn, omdat daar woningen worden gebouwd. Daarom is op het onbebouwde perceel alvast gestart met de bouw van een vervangend complex voor vijfhonderd vluchtelingen.

Bezwaren omwonenden

De rechtszaak waarin omwonenden bezwaar maken tegen opvang op deze plek loopt echter nog. De bezwaarmakers vragen zich af waarom niet is gekozen voor een andere locatie.

"Dichter bij de stad en liefst verspreid over twee of drie locaties. Dat is zoveel beter dan zoveel mensen samen op een plek", zegt Wilfried Vink, eigenaar van pannenkoekenhuis De Oude Maas dat in de buurt ligt van het azc.

De rechter gaat daar in het tussenvonnis deels in mee. Qua alternatieven zijn er vier binnen de bebouwde kom. Die zijn meer voor de hand liggend dan de locatie in het buitengebied waarvoor de gemeente Oss heeft gekozen, vindt de rechter.

Beter onderbouwen

De hoek Bosschepad-Heihoekstraat wordt met name genoemd als wellicht een betere plek voor het opvangen van vluchtelingen en asielzoekers. De gemeente moet nu van de rechter met een goede motivatie komen waarom het azc aan de Spitsbergerweg komt.

De gemeente Oss laat in een reactie op het tussenvonnis weten aan de slag te gaan met een zogeheten herstelbesluit. Hierin komt ze met een uitgebreidere onderbouwing waarom vier alternatieve binnenstedelijke locaties niet geschikt of minder geschikt zijn dan de gekozen locatie.

Daarnaast komt de gemeente met een veiligheidsplan. "Daarin is de input van de klankbordgroep meegenomen om een goed woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen. Dat moet binnen de gestelde drie maanden en dat besluit gaan we zo snel mogelijk indienen’, aldus de gemeente.

Over drie maanden neemt de rechtbank een definitief besluit. Als blijkt dat het azc gewoon kan openen op deze locatie, gaan de omwonenden volgens Wilfried Vink in hoger beroep.

Andere gemeente

Ook in Nistelrode wordt nog eens goed gekeken naar de haalbaarheid van de noodopvang op het voormalige MOB-complex aan de Slabroekseweg. Daar wil de gemeente Bernheze 250 vluchtelingen opvangen voor maximaal twee jaar.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is begonnen met de onderzoeken naar de haalbaarheid van het MOB-complex in Nistelrode als noodopvang voor 250 vluchtelingen. Zij verwachten binnen drie maanden de eerste resultaten te delen met omwonenden en belanghebbenden.

Er zijn zorgen bij de Bernhezer politiek en burgers over deze locatie, met name over de afgelegen ligging, het verkeer en de veiligheid in en rondom deze plek. Die zijn ook overgebracht richting het COA.

