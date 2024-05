Gemeente wil vluchtelingen opvangen op voormalig militair terrein

De gemeente Bernheze wil het voormalige MOB-complex aan de Slabroekseweg in Nistelrode gebruiken om 250 vluchtelingen te gaan opvangen. Dat maakte de gemeente donderdag bekend. De locatie moet daar in ieder geval twee jaar blijven als noodopvang, maar kan wat de gemeente betreft ook langer open blijven.

De gemeente wil met het plan de druk op de vluchtelingenopvang verminderen. "Nederland heeft een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. De verwachting is dat deze situatie aanblijft. De gemeente Bernheze voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren", aldus de gemeente op haar website.

Het MOB-complex ligt in de bossen bij Nistelrode. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt, kan het vanaf juli worden verbouwd tot opvanglocatie. Het gemeentebestuur spreekt over de mogelijkheid om van de plek een reguliere opvang te maken voor maximaal tien jaar. Maar ook hier gaat de gemeenteraad over. Die bepaalt ook hoeveel vluchtelingen er worden opgevangen.

Eerdere protesten

In 2016 was er in de gemeente Bernheze ook een initiatief om asielzoekers op te vangen in het MOB-complex. Inwoners waren het er toen niet mee eens. Ze protesteerden tegen het plan door borden te bekladden en vernielingen aan te richten.

Het terrein werd vroeger gebruikt door Defensie om onder meer onderhoud te doen aan rups- en wielvoertuigen. In 2005 deed Defensie het van de hand. Op dit moment is het eigendom van Staatsbosbeheer.

