Turnster Tisha Volleman op laatste moment opgeroepen voor Olympische Spelen

Tisha Volleman mag op het allerlaatste moment alsnog meedoen aan de Olympische Spelen. De 24-jarige turnster uit Eindhoven is door gymnastiekbond KNGU opgeroepen als vervangster van de geblesseerde Vera van Pol.

Door de blessure van Van Pol gaat Volleman voor het eerst naar de Spelen. In 2016 was ze de laatste die afviel voor Rio de Janeiro en bleef ze als reserve thuis. Ook voor Tokio lukte het haar niet om zich in de olympische ploeg te knokken.

"Dit gun je natuurlijk niemand", zegt bondscoach Jeroen Jacobs. "Maar we moeten verder. We hebben in Tisha een volwaardige vervangster die de gehele voorbereiding heeft meegedraaid. We ondersteunen Vera uiteraard en weten dat zij ook waar mogelijk het team zal steunen."

Reserve

Tisha Volleman was samen met Floor Slooff door Jacobs aangewezen als reserveturnster. De Nederlandse ploeg bestaat verder uit Sanna Veerman, Naomi Visser, Lieke Wevers en Sanne Wevers.

