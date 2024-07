Zo staat PSV er anderhalve week voor de Johan Cruijff Schaal voor

Net bekomen van het EK voetbal staat de start van het clubvoetbal alweer op het programma. In en rondom het Philips Stadion is veel hetzelfde gebleven. Zorgenkindje bij PSV is hooguit de verdediging, maar voorlopig zijn belangrijke sterkhouders terug van het EK en lijken ze ook in Eindhoven te blijven.

Zondag 4 augustus begint PSV aan het nieuwe seizoen met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Voor die tijd wacht nog één oefenwedstrijd tegen Valencia zaterdag op de PSV-fandag. Veel veranderd is er niet in Eindhoven ten opzichte van vorig seizoen, maar er zijn altijd zaken die verbeterd kunnen worden. Neem de acherhoede, daar is de spoeling wel erg dun nadat een aantal spelers vertrok en bijvoorbeeld Sergino Dest er nog zeker een halfjaar uit ligt met een blessure. "Het is geen geheim dat we ons in de verdediging willen versterken", zei Peter Bosz woensdagavond na de gewonnen Lichtstadderby tegen FC Eindhoven, 3-2.

"We hoeven niet veel dingen anders te doen."

Concreet doelt de trainer dan op een rechter centrale verdediger. Na het vertrek van André Ramalho en Armel Bella-Kotchap blijft alleen kersverse aanwinst Ryan Flamingo nog over voor die positie. Al kan natuurlijk Jerdy Schouten op die plek ook uit de voeten. Hij en Joey Veerman keren donderdag terug bij PSV. Zij kregen na het EK in Duitsland nog twee weken vakantie.

Veerman en Schouten sluiten donderdag, twee weken na de halve finale tegen Engeland op het EK, weer aan bij PSV (foto: ANP).