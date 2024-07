Zwemmer Stan Pijnenburg overwon longembolie en gaat voor goud in Parijs

De zwemcarrière van Stan Pijnenburg (27) uit Haaren leek als water door zijn vingers te glippen. Tijdens de terugvlucht na een hoogtestage kreeg hij te maken met longembolie en een longinfarct. Met zijn kenmerkende winnaarsmentaliteit knokte Pijnenburg zich terug. De documentaire: 'Slagkracht: alles voor Parijs' is zondag om 18.00 uur te zien bij Omroep Brabant-tv en Brabant+. Daarna wordt de documentaire elke twee uur herhaald.

Aan het begin van de documentaire Slagkracht: alles voor Parijs zitten Eric en Erica Pijnenburg, de ouders van Stan, aan de keukentafel. Het gesprek gaat over hun zoon: "Stan heeft een winnaarsmentaliteit. Hij wil alles winnen. Of het nu gaat om een gezelschapsspel of een wedstrijd. Hij gaat voor de winst", klinkt het eensgezind. Die houding typeert de topzwemmer. "Stan moet wel een heel goede reden hebben om bijvoorbeeld een belangrijke training te laten schieten", zegt moeder Erica. Stan beaamt dat: "Meer dan de helft van de zwemmers is getalenteerder dan ik. Het beste is voor mij niet goed genoeg, het kan altijd beter. Op het juiste moment pieken. Ik wil naar de Spelen in Parijs toe."

"Longembolie komt bijna niet voor bij topsporters."

In de agenda van Pijnenburg stond Parijs, met name 4 augustus, al met rood omcirkeld. Begin 2023 sloeg echter het noodlot toe. Na een terugvlucht van een hoogtestage kreeg de topzwemmer te maken met een longembolie en een longinfarct. Het lijkt erop of hij daardoor de kwalificaties voor de Spelen in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Is zijn olympische droom aan diggelen? Pijnenburg gaat de medische molen in en komt terecht in de wereld van de bloedverdunners. "Longembolie komt bijna niet voor bij topsporters."

"De gedachte: ik kap ermee, kwam steeds vaker voorbij."

In de documentaire wordt de topzwemmer gevolgd bij zijn inhaalrace om zich te kwalificeren voor de Spelen. Alle ups en downs komen voorbij. De diagnose van longembolie komt heel hard aan bij Stan. In die periode gaat hij alsnog het water in om te trainen. "Ik wilde er het beste van maken, maar had al snel door: dit gaat hem niet worden. Vier of vijf weken niets doen. De gedachten van 'ik kap ermee' kwam toen regelmatig voorbij." Stan herstelt echter voorspoedig en houdt geen blijvende schade over. Eerder dit jaar weet hij zich alsnog te kwalificeren voor de Spelen. Op 4 augustus staat Stan, na maanden van keihard trainen, aan de start van de 4 x 100 m wisselslag estafette mannen.

De estafetteploeg die naar de Spelen van Parijs gaat: Stan Pijnenburg (tweede van rechts)