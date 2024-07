Man wint voor de tweede keer jackpot in casino, wat een geluksvogel!

Sommige mensen zijn voor het geluk geboren. Dat geldt zeker voor een 29-jarige casinobezoeker die een halve dag vrij had genomen om het casino in Eindhoven te bezoeken. Hij won de jackpot en dat was niet de eerste keer voor hem.

De man die samen met een collega Holland Casino Eindhoven bezocht, legde een paar tientjes in op een automaat, toen de landelijk gekoppelde jackpot van 1.078.250 euro viel. Ook fijn voor de collega, want de winnaar heeft beloofd een deel van zijn prijs aan zijn collega te geven, met wie hij een goede band heeft. Hij kan het geld ook missen. Want enkele maanden geleden bezocht hij Holland Casino Breda met een vriend. Ook daar won hij een jackpot. Toen een van ongeveer 84.000 euro met Ultimate Texas Hold'm poker. Ze hebben die jackpot destijds gedeeld omdat ze samen speelden. We zijn benieuwd wat er gebeurt als deze Guus Geluk opnieuw naar het casino gaat. Hij heeft in ieder geval veel meer geluk dan de 72-jarige Wim van den Mosselaar uit Goirle die vorig jaar een kwartier lang dacht dat hij een ton had gewonnen op een gokkast bij Holland Casino in Breda. Het personeel en andere gasten feliciteerden hem en zijn vrouw al met zijn prijs. Maar bij een extra controle door een manager van het casino bleek dat het om een fout ging. Wim ging niet naar huis met een ton, maar met een dinerbon.