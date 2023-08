Wim kreeg te horen dat hij een ton had gewonnen, maar het werd een dinerbon

Een kwartier lang dacht Wim van den Mosselaar (72) uit Goirle dat hij een ton had gewonnen op een gokkast bij Holland Casino in Breda. Het personeel en andere gasten feliciteerden hem en zijn vrouw al met zijn prijs. Maar bij een extra controle door een manager van het casino bleek dat het om een fout ging. Wim ging niet naar huis met een ton, maar met een dinerbon. En dat vindt hij wat mager: "Belachelijk na zo'n fout."

Wim en zijn vrouw hadden een uitnodiging gekregen om de nieuwe gokkasten uit te proberen en gingen vrijdag 21 juli naar het casino in Breda. "We gaan wel vaker naar Holland Casino, zoals anderen naar het café gaan", vertelt hij. Tot zijn schrik, sloeg rond vijf uur zijn kast 'op tilt'. "Ik wist niet meteen wat er aan de hand was."

"Mijn vrouw viel bijna van haar stoel van schrik."

Dat werd Wim snel duidelijk gemaakt door de medewerkers van Holland Casino. "Ze kwamen naar ons toe en zeiden dat we een ton hadden gewonnen. Mijn vrouw viel bijna van haar stoel van de schrik." Een van de medewerksters deed nog een controle bij de bank van het casino. "Ze kwam snel weer terug en bevestigde nogmaals dat we 100.000 euro hadden gewonnen." Wim werd niet alleen door de medewerkers, maar ook door de andere gasten gefeliciteerd.

"Er was een fout gemaakt en dat was het dan"

Toch rekende Wim zich nog niet rijk, want een manager van het casino kwam erbij en zei dat hij nog een extra controle ging uitvoeren en over tien minuten terug zou komen. "Toen hij terugkwam zei hij dat er een fout was gemaakt en dat ik niet had gewonnen. En dat was het dan." Volgens Wim voelde het casinopersoneel zich erg 'lullig' door de situatie. Zeker een kwartier lang verkeerden Wim en zijn vrouw in de waan dat ze een ton hadden gewonnen. "Ik had nog niet echt concrete plannen voor het geld omdat ik dacht: eerst zien, dan geloven. Waarschijnlijk waren we van het geld op vakantie gegaan en hadden we een deel aan onze kinderen gegeven", vertelt hij.

"Het is echt een enorme domper."

Als goedmaker kreeg het stel een dinercheque aangeboden. "Maar ja, dat kost Holland Casino een paar tientjes terwijl ze net een fout met een ton gemaakt hebben." Wim had zeker niet de illusie dat hij alsnog zijn geld of een ander enorm bedrag zou krijgen. "Alleen vind ik een dinerbon belachelijk voor zo'n grote fout. Het is echt een enorme domper." Samen met zijn vrouw werd hij nog uitgenodigd voor een gesprek, maar dat veranderde niets aan zijn troostprijs. "Ik had nog gehoopt op een vakantie, want die geeft Holland Casino wel vaker weg als prijs." Holland Casino zegt in een reactie: "Het ging om een Mystery Jackpot. Dat zijn altijd kleine prijzen: in dit geval een bedrag van 88 euro. Alleen een medewerkster heeft de meldcode van deze prijs aangezien voor een groot geldbedrag." Het casino zegt dat de speelautomaat geblokkeerd wordt bij een Mystery Jackpot, maar dat er geen prijs op het apparaat wordt gemeld. Dat verklaart waarom Wim dacht dat het apparaat op tilt sloeg.

"Het is eigenlijk nooit eerder voorgekomen."