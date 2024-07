Groep belaagt man, twee verdachten van 15 en 21 opgepakt

Bij een steek- en vechtpartij waarbij een slachtoffer werd belaagd door een groep van acht jongeren, zijn twee verdachten van 15 en 21 jaar opgepakt. Beiden komen uit Utrecht. Het slachtoffer werd afgelopen maandag- op dinsdagnacht in Stratumseind in Eindhoven aangevallen door een groep jongeren. De politie zoekt nog naar zes andere verdachten.

Het slachtoffer werd die nacht aangesproken door één jongen, die hem bedreigde. Toen de man vroeg ‘wat zijn probleem was’, bleek de jongen niet alleen. Er kwam een grote groep op hem afrennen die hij van zich af wist te schudden door met zijn fiets te zwaaien. Toch kreeg hij een flinke klap op zijn gezicht en werd er een terrasstoel naar hem gegooid. Toen het slachtoffer een kettingslot pakte om zichzelf te verdedigen, ging de groep ervandoor.

Agenten wisten dankzij het slachtoffer twee verdachten op te pakken. Ze hadden zich in de bosjes verstopt en vlakbij lag een mes.

De politie denkt dat de verdachten, of anderen van deze groep, ook verantwoordelijk zijn voor een steekpartij die eerder die nacht plaatsvond naast de Catharinakerk in Eindhoven. Daar werd een man zonder reden belaagd en in zijn nek gestoken. Volgens de politie maakt dit slachtoffer het goed. “Maar dit had ook heel anders kunnen aflopen”, zegt de politie.

De twee verdachten zitten vast en blijven dat tijdens het onderzoek. De politie is op zoek naar zeker zes andere verdachten. De groep was van buitenlandse afkomst. Volgens een van de slachtoffers spraken ze een voor hem onverstaanbare taal.

De politie is nog op zoek naar de verdachten die ongeveer 17 à 18 jaar oud zijn. De politie roept getuigen op zich te melden, maar ook mogelijke andere slachtoffers die dezelfde nacht door dezelfde groep zijn lastig gevallen of belaagd.