Hockeyploeg ook deze Olympische Spelen topfavoriet, dankzij vele Brabanders

Voor de hockeydames van Nederland telt tijdens de Olympische Spelen maar 1 ding: goud. De 16-koppige selectie won de laatste jaren alles en is in Parijs titelverdediger. Zaterdagavond begint Oranje het toernooi met een wedstrijd tegen Frankrijk. Met opvallend veel Brabanders in de selectie.

De goals van Oranje moeten onder andere komen van de stick van Frédérique Matla. De 27-jarige spits is al jarenlang één van de beste speelsters ter wereld. Haar statistieken zijn indrukwekkend; 95 goals in 131 interlands. Zowel met Oranje als met HC 's-Hertogenbosch won ze alles wat er te winnen valt. Haar eerste stapjes op het hockeyveld zette ze bij HOD in Valkenswaard, de club waar ook de onlangs gestopte Lidewij Welten startte.

Matla krijgt voorin ondersteuning van Joosje Burg (26), tevens ploeggenoot in Den Bosch. Joosje begon als jong meisje bij VMHC Geel-Zwart in Veghel. Ze debuteert op de Olympische Spelen, voor haar een sportief hoogtepunt. "Het hoogste podium waar je op uit kunt komen. Het voelt soms onwerkelijk dat ik bij de beste 16 spelers van Nederland zit."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Joosje's vader was haar grootste fan: 'Ik voel dat hij erbij is'

In de aanval is ook Freeke Moes (25) afkomstig uit Brabant en wel uit Moergestel. Via MHC HOCO uit Oisterwijk kwam ze terecht bij HC Tilburg. Vervolgens koos ze voor Oranje-Rood in Eindhoven en daar haalde ze het eerste team. In 2020 kwam ze bij haar huidige club Amsterdam terecht. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio was Freeke reserve, in Parijs hoopt ze zich wel te laten zien.

Met 189 interlands is Laura Nunnink (29) een zeer ervaren kracht in Oranje. De verdedigende middenvelder was er in 2016 in Rio de Janeiro bij als reserve, in Tokio maakte ze wel onderdeel uit van de olympische ploeg. Laura speelt sinds 2020 in Den Bosch, dat haar overnam van Oranje-Rood uit haar woonplaats Eindhoven.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Laura gaat voor de derde keer naar de Spelen: 'Goud is ons enige doel'

Net als Laura heeft Lisa Post een verleden bij Oranje Zwart en Oranje-Rood. Daarvoor droeg ze het shirt van EHMC. De 25-jarige Eindhovense vertegenwoordigt SCHC, maar het oranje en rood zit in haar hart. Ze debuteerde in 2019 In de Nederlandse ploeg, waarna ze in 2022 terug bij de selectie kwam. In 2023 was ze onderdeel van de ploeg die goud won op het EK.

Yibbi Jansen (24) uit Gemonde doorliep de jeugdopleiding van HC 's-Hertogenbosch. De dochter van oud-international Ronald Jansen debuteerde op 15-jarige leeftijd in het eerste. Daarna vertrok ze naar Oranje-Rood in Eindhoven en sinds 2019 draagt ze het shirt van SCHC in Bilthoven. Ondanks dat ze als verdediger of middenvelder speelt, maakt ze veel doelpunten. Met dank aan haar specialiteit: de strafcorner.

Een vrij nieuw gezicht in de selectie is Marleen Jochems (24). De 24-jarige middenvelder uit Etten-Leur heeft nog geen groot eindtoernooi op haar naam staan. Marleen begon met hockey in Etten-Leur en speelde daarna voor Push in Breda. Via THC Hurley brak ze op landelijk niveau door en haar goede spel wordt beloond met een transfer naar SCHC.

Pien Sanders (26) is met 124 interlands een brok ervaring in de achterhoede. De Udenhoutse in Bossche dienst won met Oranje meerdere Europese titels, een wereldtitel en drie jaar geleden olympisch goud in Tokio. Pien speelt haar hele leven bij Brabantse clubs. Na MHC Udenhout hockeyde ze bij Mixed Hockey Club Berkel-Enschot en het voormalige TMHC Forward Tilburg.