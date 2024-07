Man breekt been op drie plekken door mishandeling

Een 26-jarige man uit Den Bosch is begin juni op de Pelssingel in zijn woonplaats mishandeld met een houten paal. De man brak zijn been op drie plekken. Het is nog altijd onduidelijk waarom de man is mishandeld.

Het slachtoffer werd zaterdag 1 juni rond vijf uur 's nachts op de Pelssingel mishandeld door de man. De dader sloeg de man met een houten paal. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis voor behandeling, schrijft de politie. Gezocht

De dader wordt nog door de politie gezocht. De politie heeft een signalement van de man verspreid en roept getuigen op om zich te melden.