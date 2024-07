Geschrokken kat Elmo gered uit kruipruimte nadat hij dagenlang vermist was

Al acht dagen werd een Bredase kat vermist. Tot de baasjes vrijdagmiddag ineens gemauw hoorden onder hun flat aan de Blauwtjes. Het geschrokken beestje werd door brandweermannen uit een kruipruimte gered. Al was de kat zo in paniek dat hij tijdens haar vlucht in het water belandde. "De kat ging echt tekeer tegen de brandweer. Hij was helemaal nat, maar verder wel in goede gezondheid."

Al acht dagen werd de kater vermist. Zijn baasjes waren al dagen tevergeefs aan het zoeken. Een van hen was zelfs in een waadpak door de omliggende vijver gebanjerd. Deze vrijdag hoorden de baasjes aan het begin van de middag hun kat mauwen. Het geluid kwam uit de kruipruimte van de flat die grenst aan het water. Omdat de baasjes zelf niet bij hun kat konden komen, werd de brandweer gebeld. Twee duikers gingen het water in en schroefden de houten plaat van de kruipruimte los. Een van de brandweermannen kroop in de ruimte waarop de kat wegvluchtte en in het water terechtkwam. De tweede duiker kreeg de kater uiteindelijk te pakken. De brandweerlieden wilden het beestje in een mand naar de waterkant brengen, maar daar was de kat het niet mee eens. "Hij ging echt tekeer tegen die brandweerman", vertelt de 112-fotograaf. En dus zat er niets anders op dan de kat in zijn nekvel te grijpen en naar haar baasjes te brengen. Ondanks de natte vacht, ging het verder goed met het beestje. Eenmaal aan de kant werd hij al snel weer rustig.