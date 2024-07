Kipcaravans van Peter blijken gouden vondst bij de bestrijding van onkruid

1/3 Kippenboer Peter werkt samen met hulpboer Michiel in de kipcaravan

Om de Knolcyperus plant op akkers te bestrijden, scharrelen de kippen van Peter van Agt rond op een perceel in Lage Mierde. Zijn kippen verblijven in speciale kipcaravans, zodat ze makkelijk van plek naar plek kunnen. De proef die in samenwerking met de provincie loopt, blijkt een gouden vondst voor de bestrijding van het hardnekkige onkruid én voor hulpboeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Deze kippen mag je knuffelen."

De akker in Lage Mierde is een van de dertien plekken in Midden-Brabant waar de kipcaravans van de Fladderfarm staan. In een caravan verblijven zo'n tweehonderdvijftig kippen. Zo kunnen de beesten gemakkelijk van akker naar akker worden gebracht. "Ik zag zo'n mobiele kipcaravan op wielen voor het eerst op een biologische boerderij in Oostenrijk", vertelt Peter. Als pluimveehouder had hij vroeger zo'n honderdduizend kippen. Met zijn caravans pakt hij het nu een stuk kleinschaliger aan en dat blijkt een gouden vondst. "De provincie vroeg of ik met mijn kippen naar Lage Mierde kon komen voor de bestrijding van de Knolcyperus." Dat is een plant die veel schade aanricht aan de oogst van boeren. "De knolletjes die onderaan de plant zitten, bevatten veel eiwitten. De kippen vinden dat heerlijk en eten de knolletjes op, waardoor het onkruid niet verder over de akker woekert", legt Peter uit.

De kippen van Peter verblijven in een speciale kipcaravan (foto: Tom Berkers).

Daarnaast zorgt de proef ervoor dat mensen met een beperking of met een achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. "Wij werken samen met zorginstellingen als dagbestedingsplek. Hulpboeren helpen mij om de eieren te verzamelen, te stempelen, in te pakken en naar de consument te brengen." Een van die hulpboeren is Michiel, die zijn plekje in de kipcaravan heeft gevonden. "Ik vind het erg leuk om te doen", zegt hij. "Deze kippen mag je tijdens het werk knuffelen en aaien. Op een grote boerderij is daar geen tijd voor."

Michiel stempelt de eieren en pakt ze daarna in (foto: Tom Berkers).