Luuk en Erin hebben de 'tijd van hun leven' in het animatieteam

“Ondanks dat het werk soms zwaar kan zijn, krijg ik er enorm veel energie voor terug!" Luuk Nijenboer (21) uit Nuenen zit in het animatieteam op een vakantiepark in de Franse Vendée. Iets dichter bij huis, in het Zeeuwse Vrouwenpolder, is Erin Klaassen (21) uit Veldhoven de spin in het web op familiecamping Oranjezon. Hoewel ze elkaar niet kennen, hebben Erin en Luuk één ding gemeen: Ze vinden hun bijbaan het leukste werk dat ze ooit gedaan hebben.

“Ik zie het ook niet als werk. Voor mij is het daarom meer een betaalde vakantie. Bovendien vind ik het fijn om met kinderen om te gaan”, vertelt Erin. De student human resources management aan de Tilburgse universiteit is voor het vierde achtereenvolgende jaar animator. Als kind was ze al ‘fan’ van het animatieteam op de Franse camping waar ze met haar ouders op vakantie ging.

Luuk is deze zomer zes weken actief op vakantiepark La Guyonniere in Frankrijk. De student aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven is voor zijn opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding gewend om met kinderen om te gaan. “Door mijn stages voelt het vertrouwd. Het organiseren van een voetbaltoernooitje gaat mij daarom makkelijk af. Nu doe er ik er ook dansjes bij en mag ik lekker knutselen bij de mini club. Wanneer je jezelf open en niet verlegen opstelt, gaat dat eigenlijk vanzelf.”

“Kinderen kijken toch een beetje tegen je op. Je bent een soort beroemdheid op de camping. Ze willen met ons op de foto of we krijgen cadeautjes wanneer ze weggaan. Dat geeft je ook een gevoel van verantwoordelijkheid omdat je een voorbeeldfunctie hebt.” Luuk is het daarmee eens: “Je merkt dat gasten naar ons kijken. We hebben het onderling heel gezellig maar we zorgen ervoor dat het niet uit de hand loopt. Zelf drink ik niet dus dat zit wel goed.”

Voor Luuk is zijn zomerbaan meteen ook zijn vakantie. Voor Erin ligt hierna nog een trip naar Ierland in het verschiet. “Eigenlijk heb ik deze zomer twee vakanties, want ik heb hier met de twee andere meiden van de animatie ook super veel lol. We gaan naar het strand of maken uitstapjes in de omgeving. Er zijn hier veel Duitsers dus pik ik ook die taal een stukje op hoewel Duits niet echt mijn ding is. Gelukkig verblijven hier ook heel veel Brabanders.”

Luuk een Erin werken voor een grote landelijke aanbieder van animatiewerk met het hoofdkantoor in Middelburg. “Ik heb me ingeschreven na een tip van mijn moeder. Nadat ik een filmpje van mijzelf had opgestuurd, waren ze meteen super enthousiast. Ik werd uitgenodigd voor de MeetUp. Daarna heb ik nog de training gevolgd waar je leert hoe je activiteiten moet organiseren en wat het werk verder inhoudt. Nu word ik hier nog steeds telefonisch begeleid vanuit de organisatie”, zegt Luuk.