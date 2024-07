Werkend drugslab ontdekt in bedrijfspand, verhuurster sluit verdachte op

In een pand op een bedrijventerrein aan de Waal in Best is vrijdagmiddag een werkend drugslab gevonden. Een 46-jarige man is opgepakt door de politie nadat de eigenaresse van het pand hem op de bovenste verdieping ontdekte.

Volgens de officier van dienst ging de eigenaresse van het bedrijfspand vrijdagmiddag naar het gebouw om samen met iemand anders de elektra van het pand na te lopen. Het gebouw wordt nog niet verhuurd, maar dat was de vrouw wel van plan. Een etage hoger trof de vrouw een onbekende man aan en een draaiend drugslab. De man probeerde daarop te vluchten. De verhuurster sloot de man op in het gebouw, maar de verdachte klom al snel uit het raam. De vrouw schakelde snel de politie in. Uiteindelijk vonden ze samen de 46-jarige man terug en hielden ze hem aan. Een best redelijk lab

Volgens de officier van dienst is er sprake van 'een best redelijk lab'. In het lab zijn ketels, blauwe, en rode vaten, en witte vaten van 1000 liter voor het drugsafval gevonden. Vermoedelijk werd er ook geslapen. De politie heeft het gebouw omsingeld en de omgeving afgezet. Er is een onderzoek ingesteld en het drugslab wordt ontmanteld. Het is nog niet duidelijk om welk soort drugs het gaat.

Foto: SQ Vision.

