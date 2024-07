Tientallen klanten 'Dinner Train' benadeeld: 'Dit ruikt naar oplichting'

Het Oisterwijkse bedrijf achter Dinner Train, een restaurant in een rijdende treinwagon, verkeert in zwaar weer. Boekingen die al betaald zijn worden geannuleerd, en het bedrijf laat klanten weten dat ze hen niet terug kunnen betalen. Omroep Brabant sprak meerdere benadeelden: 'Ik wil gewoon mijn geld terug'.

Dinner Train is een rijdend treinrestaurant waarin mensen kunnen kiezen uit meerdere menu's. Deze trein vertrekt iedere week vanuit een andere stad, waaronder vier Brabantse steden. Voor de twee uur durende rit betaal je ongeveer 100 euro per persoon. In 2019 ging het bedrijf failliet, inmiddels is er een nieuwe eigenaar.

Dat er veel problemen zijn blijkt uit gesprekken met benadeelden, en tientallen reacties die zijn achtergelaten op recensiewebsites.

Nog steeds geen geld

Omroep Brabant sprak meerdere mensen die nog steeds wachten op hun geld omdat hun rit geannuleerd is. Maarten Boer (51) is een van hen. Hij kreeg een paar uur voor zijn reservering te horen dat zijn etentje niet door kan gaan. "Ze vertelden dat de rit niet door kon gaan wegens omstandigheden", zegt Boer. Dat was al weken geleden. "Mijn geld heb ik tot op heden nog steeds niet gehad." De kans dat het nog gebeurt, acht hij klein: "Mijn gevoel is dat ik mijn geld nooit meer terug ga zien."

Een andere benadeelde, die niet bij naam genoemd wil worden, wil mensen waarschuwen voor Dinner Train: "Dit ruikt naar oplichting". Haar reservering werd plots geannuleerd, met de mededeling dat ze over vijf maanden haar geld terug kon krijgen. De reden die gegeven wordt is dat er al kosten gemaakt zouden zijn.

'Frustrerend'

Ook Siena Peet (26) werd benadeeld, nadat ze in mei een poging deed om te annuleren. In eerste instantie kreeg ze geen reactie op haar verzoek. "Pas nadat ik zelf weer contact had gezocht, reageerde ze dat ik niet kon annuleren. Maar wel kon verzetten," legt Peet uit.

Verzetten wilde ze niet, en dat zou ook geen probleem mogen zijn: "In de voorwaarden staat dat ik gewoon recht had op volledige terugbetaling". Ondertussen heeft ook zij haar geld nog niet. Peet vertelt dat het bedrijf ook slecht bereikbaar is. "Er gaat nu al zoveel tijd overheen en er is zo weinig reactie, het is gewoon frustrerend."

'Kunnen niet terugbetalen'

Het lijkt er inderdaad op dat deze mensen naar hun geld kunnen fluiten. Dat zegt ook Dinner Train zelf. In een mail naar een van de benadeelden schrijven ze dat ze geldproblemen hebben. "Wij hebben op dit moment niet de financiële middelen om u terug te betalen." Maar, zo beloven ze, "We streven ernaar om u uiterlijk in januari 2025 te kunnen betalen."

In andere mails wijt Dinner Train de problemen aan externe partijen en leveranciers. Wat die problemen precies zijn en waarom geld dat korte tijd geleden betaald is niet teruggestort kan worden, blijft onduidelijk.

Consumentenrecht

Gerard Spierenburg, woordvoerder van Consumentenbond, vindt het een opmerkelijke situatie. "Het is niet zo dat als jouw bedrijf zich in bepaalde omstandigheden bevindt, consumentenrecht niet meer geldt", legt Spierenburg uit. Consumenten zijn niet de bank voor een bedrijf, schetst Spierenburg. "Door het geld niet terug te betalen leen je in feite het geld van de consument."

Is er een kans dat Dinner Train failliet gaat? Dat kan Spierenburg niet zeggen, maar de angst van Maarten Boer dat hij kan fluiten naar zijn geld snapt hij: "Zijn zorg vind ik zeer terecht."

Omroep Brabant kon Dinner Train niet bereiken. Er werd niet gereageerd op onze mails en een oud telefoonnummer werkt niet meer.