Maximale straf voor jongens 14 en 16: 'Zinloos geweld voor eigen vermaak'

Twee jongens van 14 en 16 jaar oud zijn veroordeeld tot een jaar cel en jeugd-tbs voor doodslag, poging tot moord, en vijf (pogingen tot) straatroven. In Amsterdam waren zij verantwoordelijk voor de dood van een 42-jarige man door een stoeptegel op zijn hoofd te laten vallen. In Tilburg schopten ze een dakloze man die lag te slapen hard tegen zijn hoofd.

De twee jongens maakten zich in iets meer dan een week, in augustus 2023, schuldig aan een reeks zeer ernstige strafbare feiten. De meest ernstige is de dood van een 42-jarige man in Amsterdam-Noord.

De man werd van het leven beroofd doordat de twee een stoeptegel van ongeveer 17 kilo op zijn hoofd lieten vallen. Hij werd ook met stenen op zijn hoofd en lichaam bekogeld en met een steen op zijn hoofd geslagen. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Daarnaast trapte het tweetal in Tilburg een slapende dakloze man hard tegen het hoofd. De destijds 13-jarige jongen zou wiet krijgen van de 15-jarige jongen voor die trap. De slapende man liep hierbij onder meer een gebroken jukbeen, aangezichtsverlamming en letsel aan zijn gebit op.

