Zo enorm was drugslab in kantoor, hijskraan nodig om alles eruit te halen

Het is een raadsel hoe het drugslab, dat vrijdag werd gevonden op de vijfde etage van een kantoorgebouw in Best, daar geruisloos kon worden ingericht. De politie laat weten dat de ketels en de andere materialen uit het lab te groot zijn voor de lift. De spullen worden deze zaterdag met een kraan uit het bedrijfsgebouw getakeld.

Een 112-correspondent vermoedt dat bij het inrichten van het drugslab in het kantoor ook een hijskraan of een hoogwerker is gebruikt.

Witte vaten en tientallen blauwe en rode jerrycans

De verhuurster van het kantoorgebouw, was vrijdag net een dag eigenaar van het gebouw. Ze was vrijdagmiddag samen met de makelaar en een fotograaf foto's aan het maken en aan het kijken wat er nog moest gebeuren aan het gebouw aan De Waal, toen ze plotseling witte vaten zag staan en tientallen blauwe en rode jerrycans. Verder lagen er slangen en stonden er grote ketels op de bovenste etage.

Ook zag ze een verdachte, slonzige man rondlopen. Daarop waarschuwde ze de politie.

Typische chemische drugslabgeur

Volgens de 112-fotograaf hangt er in het gebouw een typische chemische drugslabgeur. "Overal staan spullen, ketels, kookstelletjes, en vaten. Op de vijfde etage was zaterdagochtend al een hoop opgeruimd, maar een aantal ketels en vaten stonden nog in de ruimte die was ingericht als drugslab. Wat opvalt is dat zelfs de deur en een stuk van het deurkozijn door de criminelen zijn verwijderd om spullen in het lab te krijgen."

De politie verwacht nog de rest van de dag bezig te zijn met het ontruimen van het lab.

De verhuurster van het gebouw ging na de vondst achter een slonzige man aan die ze in het gebouw tegenkwam