Nieuwe eigenaresse zag werkend drugslab in haar gebouw: 'Grote witte vaten'

De verhuurster van het kantoorpand in Best waar vrijdagmiddag een werkend drugslab werd ontdekt, was pas een dag eigenaar van het gebouw. Ze was die middag samen met de makelaar en een fotograaf foto's aan het maken en aan het kijken wat er nog moest gebeuren aan het pand aan De Waal. "Toen zag ik plotseling die witte vaten en ben ik meteen foto's en filmpjes gaan maken. Vervolgens zag ik ineens een slonzige man."

De eigenaresse dacht even kort langs te gaan in haar nieuwe kantoorpand, maar raakte verzeild in een verhaal dat veel weg heeft van de Netflix-serie Undercover. "Ik vond het al vreemd dat de deur niet op slot zat en het alarm er niet op stond", vertelt de eigenaresse. Toch besloot ze samen met de fotograaf en makelaar naar binnen te gaan, want er was niks geforceerd. Een voor een liepen ze alle verdiepingen na om foto's en plannen voor de renovatie te maken. Maar toen ze plotseling grote witte duizend liter vaten zag op de zesde verdieping, begreep de eigenaresse waarom de boel niet op slot zat. Het was een werkend drugslab. Ze maakte meteen foto's, maar zag ook een man zitten. "Ik heb mij maar netjes voorgesteld en gezegd dat wij ons ding gingen doen. Ik zei dat hij ook verder moest gaan waar hij mee bezig was en we en elkaar straks wel zouden spreken. Die gast verschoot helemaal", vertelt ze. De vrouw bleef rustig, ook al wist ze meteen dat het foute boel was. "Je weet het het niet he, voor hetzelfde geldt heeft die man een wapen. Dus ik wilde vooral geen herrie schoppen. Maar ik heb hem natuurlijk wel even gefilmd voor het signalement en als bewijs."

Want dat dit een serieus drugslab was, had ze wel door. "Ik rook ook al een chemische geur, misschien was het proces net opgestart." Naast de grote witte vaten zag ze ook tientallen blauwe en rode jerrycans staan. Verder lagen er slangen en stonden er grote ketels op de bovenste etage. "Twee weken geleden bij de bezichtiging was dit er allemaal niet", zegt ze. Na haar ontmoeting met de vermoedelijke 'kok' van het drugslab maakte ze zich met haar makelaar en fotograaf snel uit de voeten via de trap. "Daarna heb ik de deur beneden op slot gedraaid om die man binnen op te sluiten. In de auto heb ik mijn vader gebeld. Die vroeg ik nog of ik 112 moest bellen. Nou, dat moest ik inderdaad doen", vertelt ze met een lach.

"We zijn achter hem aangegaan."

De verdachte wist al snel via een raam het pand uit te klimmen en ging er vandoor. Maar dat liet de eigenaresse niet zomaar gebeuren. Ze had de makelaar en de fotograaf al voor hun eigen veiligheid weggestuurd, toen net de installateur arriveerde. "Ik toeterde, toen is hij in mijn auto gestapt en zijn we achter die verdachte aangegaan." Die had zich inmiddels verstopt, maar de vrouw en de installateur hadden dat gezien. "Hij zat in de bosjes en werd daar door de inmiddels gearriveerde politie uitgehaald." De 46-jarige man is aangehouden.

"Ik stond echt even te trillen."

Pas daarna besefte de eigenaresse zich wat er allemaal was gebeurd. "Ik stond echt even te trillen." Ze hoopt dat haar nieuwe pand nu niet op slot gaat omdat er werkend drugslab is gevonden. "Dat zou echt een financiële strop betekenen, maar een agent zei dat ik er waarschijnlijk volgende week weer in kan." De vrouw wil het pand helemaal renoveren en verduurzamen om het daarna in zijn geheel of per verdieping te verhuren. "Ik hoop alleen niet dat dit huurders gaat afschrikken." Volgens haar heeft het drugslab in ieder geval geen of heel weinig schade in het pand veroorzaakt.

Agenten bespreken de vondst van het drugslab beneden (foto: SQ Vision).