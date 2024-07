William heeft dag van zijn leven: 'Van Mifano 4 naar het eerste van PSV'

Het is een droom die uitkomt voor William Tilburgs (32) uit Helmond. Hij won een wedstrijd waardoor hij op de fandag van PSV voor één dag mag ervaren hoe het is om een echte PSV-speler te zijn. “Het is zo gaaf om dit eens te ervaren.”

William is een PSV-fan in hart en nieren. “Als kind keek ik alles al op tv en ging ik met mijn moeder op stadiontours”, vertelt hij. “Op mijn twaalfde ging ik voor het eerst naar een Europese wedstrijd. Ik kocht een kaartje voor 5 euro. Ik ging alleen naar de wedstrijd. Mijn moeder zette me bij het stadion af.” Sindsdien heeft William elk jaar een seizoenkaart. “De afgelopen tien jaar zit ik met mijn beste maat in vak C”, zegt de supporter. Dat hij nu op de fandag van de club op trainingscomplex de Herdgang mag ervaren hoe het is om een echte speler te zijn, is dan ook een droom die uitkomt. “Als supporter kom je hier niet zomaar in.”

William krijgt van voedingscoach Janne Geers uitleg wat een speler allemaal eet op een wedstrijddag (foto: Jos Verkuijlen).

De dag begint met een officieel moment. Een PSV-shirt ligt al klaar voor hem. Op de achterkant staat 'Tilburgs' en nummer 12. Samen met technisch directeur Earnest Stewart tekent William een officieel contract voor speler voor één dag. “Ja, dit is een hele stap”, grapt William. “Van Mifano 4 naar PSV.” Dan begint het avontuur als echte PSV-speler. In de kleedkamer ligt het trainingstenue voor William klaar. “Dit is echt een jongensdroom. Ik had niet verwacht dit ooit mee te maken. Ik zou wel heel graag een plekje hier willen hebben naast Luuk de Jong. Dat is wel de man van PSV.”

William krijgt training van Yannick van der Schee (foto: Jos Verkuijlen).

Na voedingsadvies over wat je moet eten op een wedstrijddag kan het echte werk beginnen. Trainer Yannick van der Schee neemt William even goed onder handen. “Hij weet me goed af te peigeren, het is intensief”, zegt de supporter al hijgend tussen twee oefeningen door. Gelukkig voor hem krijgt hij daarna een massage van verzorger Eddy Pepels. “Ik ben volop aan het genieten vandaag.”

Tot slot nog een massage (foto: Jos Verkuijlen).