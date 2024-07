Definitief sluiten afvalstoffendienst dreigt na volgende zware overtreding

De afvalstoffendienst van Den Bosch moet definitief dicht als er nog één zware overtreding is. Daarmee dreigde de Nederlandse Arbeidsinspectie in mei dit jaar tijdens een gesprek met het Bossche gemeentebestuur. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd bij de gemeente.

Tijdens het gesprek maakte de Arbeidsinspectie duidelijk dat de maat vol is. De eerdere maatregelen die de gemeente nam om de problemen aan te pakken, waren volgens de Arbeidsinspectie onvoldoende. Als wordt doorgegaan op dezelfde manier, dreigt volgens de Arbeidsinspectie een ongeval of stillegging van de afvalverwerker.

Gevaarlijke situaties

Bij de afvalstoffendienst spelen al jaren problemen met veiligheid op de werkvloer. In februari dit jaar heeft de arbeidsinspectie de overslaghal voor afval aan de Treurenburg in Den Bosch een aantal weken gesloten vanwege de veiligheid. Volgens de arbeidsinspectie was het risico te groot dat voetgangers werden aangereden door zware voertuigen.

In een formele waarschuwingsbrief van maart dit jaar staat meer over de gevaarlijke situaties waarmee het personeel van de afvalstoffendienst te maken heeft. Zo worden medewerkers volgens de Arbeidsinspectie blootgesteld aan verschillende kankerverwekkende stoffen. In de waarschuwing wordt de gemeente opgedragen om maatregelen te nemen en gedreigd met boetes, als de situatie niet verbetert.

‘Vijf óver twaalf’

Begin mei dit jaar was er een incident bij de afdeling klein chemisch afval van de afvalstoffendienst, waarbij ook gevaarlijke stoffen betrokken waren. Daarop werd deze plek gesloten. Meerdere medewerkers dachten dat het sluiten de schuld was van een veiligheidsadviseur van de gemeente en van een adviseur van de Arbeidsinspectie. Daarop kregen deze twee te maken met doodsbedreigingen.

Nadat begin mei een veiligheidsadviseur van de gemeente en een inspecteur van de Arbeidsinspectie te maken kregen met doodsbedreigingen, was de maat voor de inspectie meer dan vol. De inspectie ging daarom eind mei in gesprek met het gemeentebestuur. Voor zover bekend is van dat gesprek niets op papier gezet.

Wel volgde later een gesprek tussen de Arbeidsinspectie en twee betrokken medezeggenschapsraden van de gemeente. Van dit gesprek wordt wél een verslag gemaakt. “Voor de Afvalverwerker is het inmiddels vijf óver twaalf, zo oordeelt de NLA”, staat in het verslag. “De onregelmatigheden en overtredingen op het gebied van fysieke- en nu ook sociale - onveiligheid houden maar aan bij de afvalstoffendienst. Dat is onacceptabel.”

Ongeval of sluiting

“De conclusie van de arbeidsinspectie is dat de gemeentelijke organisatie haar verantwoordelijkheid niet goed heeft genomen en dat nu alsnog moet doen”, staat in het verslag. Het gesprek over het wijzen op de verantwoordelijkheden van de burgemeester, wethouder en gemeentesecretaris verliep ‘zeer gespannen’.

In het verslag staat verder dat als de afvalverwerker op dezelfde voet doorgaat, er twee scenario’s mogelijk zijn. Het eerste is dat er een ongeval gebeurt. Het tweede is dat de werkzaamheden bij de afvalverwerker definitief worden stilgelegd. Dat laatste zou gebeuren als er opnieuw een zware overtreding wordt vastgesteld.

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken naar de afvalverwerker van Den Bosch, onder andere naar de bedreigingen. Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten en conclusies van die onderzoeken bekend worden gemaakt.

Heb je een tip? Mail de onderzoeksredactie of bereik ons 100% anoniem via Publeaks.

