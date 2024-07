Ambtenaar door collega's met dood bedreigd, ambtelijke top zwijgt wekenlang

De ambtelijke top van de gemeente Den Bosch heeft twee weken lang niets gedaan met de zorgen van een ambtenaar die doodsbedreigingen van collega's kreeg, omdat hij toezicht hield op de gemeentelijke afvalstoffendienst. Al die tijd is er geen actie ondernomen, terwijl de veiligheidsadviseur erg met de zaak in zijn maag zat en niet meer op zijn werk durfde te verschijnen.

Op 2 mei was er een incident bij de afdeling klein chemisch afval van de afvalstoffendienst, waarbij ook gevaarlijke stoffen betrokken waren. Het hoofd van de afdeling besloot daarop deze plek te sluiten. Meerdere medewerkers dachten dat het sluiten de schuld was van de inspecteur en veiligheidsadviseur. Daarop werden de doodsbedreigingen richting hen geuit.

‘Fysiek aanvallen’ Een van de documenten die Omroep Brabant heeft gekregen, is een e-mail die de veiligheidsadviseur van de gemeente heeft geschreven over de doodsbedreigingen. De adviseur schrijft dat eerder dit jaar al iemand dreigde hem ‘fysiek aan te vallen en met de auto op de Nederlandse Arbeidsinspectie in te rijden. Deze signalen zijn toen ook gemeld bij het afdelingshoofd, maar er is geen actie ondernomen.’

De ambtenaar is in dienst als veiligheidsadviseur bij de gemeente en hield samen met een inspecteur van de Arbeidsinspectie toezicht op de afvalstoffendienst. Hij schrijft dat eerder al iemand dreigde hem ‘fysiek aan te vallen’. De veiligheidsadviseur voelde zich gedwongen thuis te werken en vreesde voor zijn veiligheid, als hij wel naar de afvalverwerker ging. De adviseur vond de maatregelen die het management nam tegen de doodsbedreigingen ‘te slap’. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd met de Wet open overheid.

Om te zorgen dat regels over de veiligheid goed worden nageleefd, lopen bij de afvalverwerker al langere tijd een veiligheidsinspecteur van de gemeente zelf en een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie rond. Niet alle medewerkers zijn enthousiast over hun aanwezigheid.

Bij de afvalstoffendienst van de gemeente Den Bosch zijn al langere tijd problemen met de veiligheid op de werkvloer. In februari dit jaar heeft de arbeidsinspectie de overslaghal voor afval aan de Treurenburg in Den Bosch een aantal weken gesloten vanwege de veiligheid. Volgens de arbeidsinspectie was het risico te groot dat voetgangers werden aangereden door zware voertuigen.

‘Emotioneel gedreven’

In de mail schrijft de veiligheidsadviseur dat op 2 mei medewerkers van de afvalverwerker doodsbedreigingen uiten ‘richting mij aan hun leidinggevende’. De teamleider probeerde de spanningen bij zijn medewerkers te verminderen en hen te kalmeren.

Diezelfde dag meldde de veiligheidsadviseur de doodsbedreigingen bij het afdelingshoofd van de afvalstoffendienst, met de vraag of die in actie wil komen. In de mail schrijft de adviseur: “Echter, het afdelingshoofd besluit geen enkele actie te ondernemen omdat hij de dreigingen als emotioneel gedreven inschat.”

‘Alleen voel staan’

Een dag later voelde de veiligheidsadviseur zich in de steek gelaten: “Omdat de dreiging blijft en ik me onveilig voel, besluit ik zelf die dag vanuit huis te werken, daar er door het hoofd van de afvalverwerker geen actie ondernomen wordt. Omdat ik inschat dat mijn aanwezigheid woede op kan roepen en ik me alleen voel staan in deze casus, werk ik vanuit thuis.”

Dat gevoel bleef en werd de week erop nog sterker. De veiligheidsadviseur kreeg nieuwe signalen “dat de dreigingen niet emotioneel gedreven zijn en dat de boosheid en doodsbedreigingen nog steeds bestaan. Medewerkers bellen mijn leidinggevende om hun zorgen over mijn veiligheid te uiten”, aldus de veiligheidsadviseur.

De spanning en frustraties liepen op 15 mei nog hoger op, toen de veiligheidsadviseur opnieuw signalen kreeg over de aanhoudende dreigingen. Hij schrijft dat zijn afdelingshoofd probeert om de identiteit van de bedreigers te achterhalen, ‘waarna hij overweegt in gesprek te gaan met hen.’ De veiligheidsadviseur heeft daar een mening over. “Ik vind deze maatregel te slap en je voelt je serieus bedreigd.”

College geïnformeerd

In een andere mail staat meer over hoe er op hoger niveau binnen de gemeente werd gedacht over de bedreigingen. “Binnen het management zit men al langere tijd voor wat betreft deze bedreigingen niet op één lijn. Onder andere over hoe het aangepakt dient te worden qua snelheid en proces”, staat in de mail.

Ook blijkt dat gemeentesecretaris Berend van der Ploeg, de hoogste ambtelijke baas van de gemeente, al op 2 mei op de hoogte werd gebracht van de doodsbedreigingen. Uit de documenten blijkt niet dat hij actie heeft ondernomen tegen die doodsbedreigingen en de wethouder en burgemeester niet direct informeerde, terwijl hij dat wel had moeten doen.

Een andere ambtenaar was ook kritisch op hoe de ambtelijke top omgaat met de doodsbedreigingen: “Hoe kan zo’n signaal blijven liggen? (…) Kennelijk wordt het toegestaan dat dit soort uitingen worden geuit, door deze niet te onderzoeken (nalaten) en zelfs vanuit de bedrijfsleiding worden geduld.”

Pas op 15 mei werden verantwoordelijk wethouder Ralph Geers en burgemeester Jack Mikkers op de hoogte gebracht van de doodsbedreigingen. Later werd er door de veiligheidsadviseur en inspecteur van de Arbeidsinspectie aangifte gedaan vanwege de bedreigingen. Het is niet bekend of daarvoor al verdachten in beeld zijn.

Reactie gemeente

In een reactie laat de gemeente Den Bosch weten dat er nog een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de feiten en omstandigheden rondom de bedreigingen. Ook wordt nog onderzocht wie binnen de gemeente wat voor actie heeft ondernomen, of dat juist niet heeft gedaan. De gemeente laat weten dat de resultaten van dit onderzoek nog moeten volgen en de conclusies nog getrokken moeten worden. Daarom kan de gemeente op dit moment verder niet inhoudelijk reageren.

