Blaren op de handen, maar Boris heeft z'n doel bereikt: 4050 pull-ups

Spierpijn heeft hij zeker en de blaren staan op zijn handen, maar verder voelt Boris de Bruijn (26) uit Waalre zich eigenlijk best goed. Dat laat hij zondag weten nadat zijn recordpoging pull-ups is geslaagd. 4050 keer trok Boris zich op aan een rekstok. Rond kwart voor vier zaterdagnacht bereikte hij dat aantal. Tien meer dan het oude record van 4040. "En toen was het mooi geweest", zegt hij.

Het mooiste vindt hij nog niet eens zijn geslaagde poging, maar vooral dat zijn opzet is geslaagd om aandacht te vragen en geld op te halen voor het doel dat hij aan zijn recordpoging verbond: Stichting We Zien Mekaar. "Dat is een stichting die het taboe van praten over gevoel graag wil doorbreken, voornamelijk binnen de mannencultuur", zo legde Boris eerder uit. LEES OOK: We spraken Boris gisteren al tijdens zijn recordpoging Zondagmiddag stond de teller voor het goede doel op 3500 euro. Maar stiekem hoopt Boris, die zelf jarenlang worstelde met donkere gedachten, dat het bedrag nog wat oploopt tot 4050 euro: een symbolische euro per pull-up.

"Bij 3300 kwam ik de man met de hamer tegen."