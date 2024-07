Boris doet 4040 pull-ups voor de mentale gezondheid van zijn mede-man

Boris de Bruijn (26) uit Waalre liep jarenlang met donkere gedachten rond. Niemand wist ervan. Zijn vrienden niet, zijn familie niet. Maar hij wil anderen daarvan laten leren en geld ophalen, voor alle mannen die soms worstelen met hun eigen gevoel. Oók als hij zich daarvoor meer dan een solide 4040 keer moet optrekken.

"Ja, mijn handen beginnen wel een klein beetje pijn te doen", lacht Boris. Hij staat in de sportschool, naast een rekstok. En tussen zijn sets door mogen we hem steeds een paar vragen stellen. "Ik heb een strak schema, want ik doe een recordpoging. Meer dan 4040 keer optrekken in 24 uur, dat is het Nederlands record. En dan hoop ik ergens tussen één en vier uur 's nachts klaar te zijn."

Wie denkt dat dat zwaar is, een etmaal lang meer dan vierduizend pull-ups doen, moet het eigenlijk in het perspectief van Boris zien. De sportieveling komt uit een nog veel zwaardere periode, maar dan vooral mentaal. "Ik vond het moeilijk om met mijn gevoel om te gaan", vertelt de spierbundel. Praten over zijn binnenwereld vond hij lastig. "Omdat het niet echt als mannelijk wordt gezien om het ook over de moeilijke dingen in het leven te hebben. En daar dacht ik zelf lang ook zo over."

Maar zijn gedachten bleken als een kurk die onder water wordt geduwd. Die blijft daar zitten, zolang je hem met je vingers onder water duwt. Maar zodra je loslaat, schiet de kurk omhoog. Net je gevoelens, die in volle vaart bovendrijven nadat je ze jaren hebt onderdrukt. "Juist door het niet te delen, ging het steeds slechter. Ik voelde me alleen en werd steeds eenzamer. Zelfs tot het niveau dat ik suïcidale gedachten had."

Boris zocht hulp en ging met zijn vrienden praten. "Ik weet zeker dat ik niet de enige ben, die hiermee loopt. En ik merkte ook bij mijn vrienden dat het steeds makkelijker wordt als je juist wel over dit soort dingen praat." Hij krabbelde op en stelde zich open. "Dat begint bij de eerste stap, om het gesprek aan te gaan. Ik denk dat ik daar steeds beter in geworden ben."