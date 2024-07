Bossche gemeenteraad klaar met gedoe Afvalstoffendienst: 'Wachten op plan'

De Bossche gemeenteraad wil dat het stadsbestuur zo snel mogelijk met een plan komt om de veiligheidsproblemen bij de Afvalstoffendienst in Den Bosch op te lossen. Zo moet een definitieve sluiting worden voorkomen. "We zitten dringend te wachten op een verbeterplan, want iedereen in de politiek heeft z’n buik vol van wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd", zegt Paul van der Krabben, fractievoorzitter van Bosch Belang.

"Een definitieve sluiting zou een ramp zijn, want dat betekent dat het vuilnis niet meer wordt opgehaald. Maar als het zover komt dan doet de Arbeidsinspectie dat met een reden, namelijk voor de veiligheid van de werknemers", zegt Freek van Genugten van het CDA. Bij de afvalstoffendienst spelen al jaren problemen met fysieke en sociale veiligheid op de werkvloer. Nu blijkt dat als er nog één zware overtreding is, de Nederlandse Arbeidsinspectie de deuren van de afvaldienst definitief laat sluiten. De raadsleden dringen er daarom bij het college van B en W op aan om er alles aan te doen om dat te voorkomen. "De zorgen zijn groot. Steker nog: de zorgen nemen alleen maar toe, omdat er zondag weer een brand was”, zegt Van der Krabben. Volgens Alexander van Hattem van de PVV bevestigen de brand en recente berichten van Omroep Brabant ‘dat het bestuur bij de Afvalstoffendienst en de gemeente de problemen niet onder controle hebben en dat maatregelen hard nodig zijn’.

Dit is waarom een definitieve sluiting dreigt Bij de afvalstoffendienst spelen al jaren problemen met veiligheid op de werkvloer. In februari dit jaar heeft de arbeidsinspectie de overslaghal voor afval aan de Treurenburg in Den Bosch een aantal weken gesloten vanwege de veiligheid. Volgens de arbeidsinspectie was het risico te groot dat voetgangers werden aangereden door zware voertuigen. In een formele waarschuwingsbrief van maart dit jaar staat meer over de gevaarlijke situaties waarmee het personeel van de afvalstoffendienst te maken heeft. Zo worden medewerkers volgens de Arbeidsinspectie blootgesteld aan verschillende kankerverwekkende stoffen. In de waarschuwing wordt de gemeente opgedragen om maatregelen te nemen en gedreigd met boetes, als de situatie niet verbetert.