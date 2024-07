PSV is bang voor spreekkoren, gaat zonder eigen supporters naar Ajax

PSV gaat de uitwedstrijd tegen Ajax op 2 november spelen zonder uitsupporters. De landskampioen uit Eindhoven neemt de beslissing 'uit voorzorg om te voorkomen dat kwetsende spreekkoren de sfeer en de wedstrijd negatief beïnvloeden', schrijft de club op haar site. "De vrees bestaat dat een deel van de uitsupporters de verleiding niet kan weerstaan om de Amsterdamse rivaal onheus verbaal te bejegenen."

Dat 'verbaal onheus bejegenen' gaat bij Ajax gepaard met antisemitische leuzen. "Voor beide clubs en ketenpartners geldt op het gebied van antisemitische leuzen een nultolerantie."

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV baalt dat de supporters ontbreken in een belangrijke competitiewedstrijd én dat de goedwillende fans de dupe worden van de kwaadwillende.

Twee jaar geleden waren PSV-supporters ook al niet welkom in de Johan Cruijff ArenA. Aanleiding waren toen ook onder meer de antisemitische spreekkoren die enkele maanden eerder, juli 2022 tijdens Ajax-PSV in Amsterdam opnieuw werden geuit door aanhangers van de club uit Eindhoven, schreef burgemeester Femke Halsema toen een brief aan PSV.

Directeur Brands zegt 'krachtig te willen uitspreken dat we dergelijke koren niet accepteren'. "Onze supportersvereniging is betrokken in de besluitvorming. In Amsterdam wordt de verantwoordelijkheid die we nemen geprezen. Als iedereen in de spiegel durft te kijken, kunnen we de uitwassen samen aanpakken. We zagen bij het EK hoe voetbal verbroedert en een feest kan zijn. Dat is hoe het altijd zou moeten zijn."