Bossche huisarts uit ambt gezet maar houdt wel eigen praktijk in beheer

De huisarts uit Den Bosch die per direct van het Tuchtcollege voor de Gezondheid moet stoppen met zijn werk, blijft leiding geven aan zijn praktijk. Dat schrijft hij in een mail aan zijn patiënten. "Alle organisatorische zaken blijven zijn verantwoordelijkheid."

Het Tuchtcollege voor de Gezondheid zette de huisarts uit zijn ambt nadat de kinderen van een overleden patiënt een klacht hadden ingediend. Volgens hen zou de huisarts tekort zijn geschoten in de behandeling van hun vader. De 73-jarige man was al geruime tijd patiënt bij de Bossche huisarts, maar stapte in 2021 naar een andere huisarts. Hij overleed later dat jaar aan uitgezaaide prostaatkanker.

Er waren de afgelopen jaren al vaker klachten over de huisarts binnengekomen en hij was al twee keer door het Tuchtcollege berispt. De arts kreeg in 2015 al een berisping omdat hij onzorgvuldig had gehandeld. In 2019 gebeurde dit opnieuw. In 2020 werd hij tijdelijk geschorst.

Het schrappen van een BIG-registratie waardoor iemand niet meer als huisarts mag werken, is een zware maatregel. "Dit gebeurt echt niet zomaar. Dan is er ernstig verwijtbaar gehandeld", reageerde het Tuchtcollege op de uitspraak zonder uitspraken te doen over deze specifieke zaak.

In de mail, die in het bezit is van Omroep Brabant, zegt de Bossche huisarts nergens waarom hij zijn ambt niet meer mag uitoefenen. Hij spreekt van ‘onvoorziene omstandigheden’ waardoor hij ‘eerder dan gepland’ zijn vak als huisarts moet neerleggen.

Patiënten die met de dokter ‘persoonlijk over deze nieuwe situatie willen praten’, kunnen daartoe een afspraak maken. "U begrijpt dat de gedwongen beslissing, na meer dan 45 jaar met hart en ziel patiëntenzorg te hebben geboden, ons erg zwaar valt", zo valt te lezen. De mail is ondertekend door de huisarts en zijn vrouw, die in de praktijk als doktersassistente werkt.

De huisarts heeft twee praktijken in Den Bosch, een in Empel en een in de Maaspoort. De praktijk telt zo’n twintigtal medewerkers: vijf andere huisartsen, een verpleegkundig specialist, zes praktijkondersteuners, acht doktersassistenten en enkele medewerkers voor de administratie, zo is te zien op de site van de praktijk.

De praktijk draait dus gewoon door, onder leiding van de uit het ambt gezette huisarts. “U hoeft dus niet bang te zijn geen huisarts meer te hebben, want die zorg zal worden voortgezet door ons geweldige team huisartsen zoals u gewend bent”, staat er in de mail te lezen.

