1340 kilo wiet gevonden in containers, zat verstopt in machines

De douane heeft onlangs ergens in de regio Breda in twee containers in totaal 1340 kilo wiet gevonden. Dat gebeurde op woensdag 17 juli. De vondst werd dinsdag door justitie bekendgemaakt.

De containers waren gevuld met machines uit Canada en waren geselecteerd voor een invoercontrole. Tijdens die controle, waarbij ook een speurhond van de douane werd ingezet, werden de drugs ontdekt. Ze zaten verstopt in de machines. Het gaat in totaal om 1340 kilo wiet. Dit is in beslag genomen en inmiddels vernietigd. Beide containers waren bestemd voor een bedrijf in Nederland.