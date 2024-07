Supportersvereniging snapt besluit PSV: 'Wat zingen we eigenlijk?'

Weer geen uitwedstrijd in Amsterdam. Een deel van de PSV-supporters is verbaasd en boos over de beslissing van de club om geen supporters mee te nemen op 2 november naar de Johan Cruijff Arena. De landskampioen uit Eindhoven is bang voor spreekkoren richting Ajax-supporters en laat daarom uit voorzorg de eigen fans thuis. De supportersvereniging staat achter het besluit: "We mogen ons best eens afvragen: wat zingen we nou eigenlijk?"

Arnold Tankus Geschreven door

Dat de straf collectief wordt opgelegd, is veel supporters een doorn in het oog. “Ik ben sowieso tegen collectief straffen, ze moeten de rotte appels eruit halen”, zegt een fan die anoniem wil blijven, ‘om gedoe te voorkomen’. Volgens hem durft de club dat niet, omdat ‘ze bang zijn dat dat soort gasten bij ze voor de deur staan’. “In een tijd waarin alles op camera en door microfoons vastgelegd kan worden en de schuldigen er zo uitgehaald kunnen worden, kiest men voor beleid dat het overgrote deel van de goedwillende trouwe supporters treft, terwijl die niks deden”, zegt een andere PSV-supporter op X. Daar reageren supporters ook boos op het feit dat de eigen supportersvereniging heeft ingestemd met de beslissing van de club. ”Een supportersvereniging die instemt met een verbod op uitsupporters om een toekomstig verbod tegen te gaan… begrijpen jullie het nog?”, vraagt een fan zich af. Volgens Rob Bogaarts, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, is het niet-collectief straffen zo makkelijk nog niet. “Probeer maar eens een half vak op te pakken. Ik heb er ook wel eens tussen gestaan terwijl er dingen werden gezongen waar ik me niet prettig bij voel.” LEES OOK: PSV is bang voor spreekkoren, gaat zonder eigen supporters naar Ajax

"Het alternatief was een jarenlange verbanning uit Amsterdam."

De spreekkoren richting het Ajax-publiek zijn de reden waarom PSV nu geen fans meeneemt naar Amsterdam. "Let wel: het alternatief was een jarenlange verbanning uit Amsterdam en dan hadden we de poppen helemaal aan het dansen gehad. Dan hadden we Amsterdam de schuld kunnen geven, nu krijgt PSV alles over zich heen”, geeft Bogaarts aan. Volgens de voorzitter van de supportersvereniging is de vereniging over het besluit op de hoogte gebracht door PSV. “Nee, wij hadden daar niks over te zeggen, maar we steunen het wel."

"Ik vind ‘alle boeren zijn homo’s’ ook niet in orde."