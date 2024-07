Tbs'er neergeschoten na heftige achtervolging: agenten niet vervolgd

De vier agenten die tijdens een achtervolging van een ontsnapte tbs’er vorig jaar tientallen schoten losten, worden niet vervolgd. Dat heeft de officier van justitie besloten, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De beschoten man, Lennard C., raakte gewond aan zijn benen.

In het dorpje Hulten (gemeente Gilze en Rijen) werden in oktober vorig jaar in totaal dertig schoten gelost door vier agenten. Agenten besloten op C. te schieten nadat hij iets op hen richtte dat leek op een pistool.

"Uit het onderzoek blijkt dat bij de agenten de informatie bekend was dat de verdachte bekend stond als vuurwapengevaarlijk", schrijft het OM in een verklaring. "Het wapen dat verdachte in zijn hand had bleek na onderzoek een luchtdrukpistool te zijn dat een sprekende gelijkenis vertoonde met een echt pistool."

Heftige achtervolging

Aan de schoten ging een hevige achtervolging vooraf. C. vluchtte op 19 oktober vanuit een tbs-afdeling op Vrederust in Halsteren. Hij zat daar op dat moment pas twee dagen, maar besloot de benen te nemen omdat hij naar zijn vriendin wilde.

C. sprong in zijn auto en scheurde weg, achtervolgd door politieauto's en een helikopter. De politie-achtervolging begon in Etten-Leur en eindigde in Hulten, waar C. met zijn auto crashte tegen betonblokken die de weg blokkeerden.

Terwijl C. uit de auto stapte en over de motorkap klom, richtte hij het, zoals later bleek, luchtdrukpistool op de agenten. De agenten besloten op C. te schieten. De ontsnapte tbs'er rende daarna alsnog weg. Hij verstopte zich in een nabijgelegen schuur, waar hij niet veel later werd aangehouden.

Onrust

De ontsnapping van Lennard C. (27) veroorzaakte grote ophef. Kort daarvoor was een andere tbs'er opgepakt die een vrouw uit Halsteren zou hebben gedood, aan de rand van ggz-terrein Vrederust. Hoewel beide voorvallen niets met elkaar te maken hadden, veroorzaakten ze wel onrust in de buurt.

