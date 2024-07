Zoekactie naar vermiste man in zwemplas hervat, speciale zoekboot ingezet

Ook woensdag wordt er verder gezocht naar de sinds dinsdagmiddag vermiste zwemmer in de Eindhovense zwemplas de IJzeren Man. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zoekt sinds halftien vanochtend in het water met een speciale zoekboot. Ook dinsdag werd er al urenlang naar de man gezocht.

Tijdens de zoekactie en eventuele berging van een lichaam zal de IJzeren Man dicht zijn voor het publiek. “Dat hebben we afgesproken met de zwemplas”, geeft een woordvoerder van de politie aan. "Het LTOZ is met een speciale boot aanwezig het water te doorzoeken."

Vermiste man

Bij de zoekactie dinsdag werd onder meer een duikteam van de brandweer ingezet. Ook werd met een sonarboot het water doorzocht en hing er een politiehelikopter in de lucht. Dat alles bleef zonder resultaat. Aan het begin van de avond werd besloten de zoektocht te staken.

De man zou volgens de politie met een groepje zijn gaan zwemmen in het water. Toen het groepje het water uit wilde gaan, zagen de anderen de man niet meer.

Reactie van exploitant

De exploitant van de IJzeren man, Bart Francois, zegt woensdagochtend tegen Omroep Brabant dat hij zich stoort aan de manier waarop de media schrijven over de vermissing. Het gaat volgen hem niet om een 'gast' van zijn zwemplas. Hij zegt dat de vermiste man 'deel uitmaakt van een groepje dat in de buurt van de plas vaker drugs gebruikt'.

De politie gaat hier verder niet op in. Ze geeft aan het ongepast te vinden om daar uitspraken over te doen. "We focussen ons nu op het vinden van de man."

Volgens de uitbater zou de zwemplas woensdagochtend gewoon open gaan voor gasten. De politie geeft dus aan dat dat tijdens de zoekactie op de plas niet het geval zal zijn. “Het is ook niet fijn als er een lichaam wordt gevonden en mensen dat kunnen zien”, besluit de politiewoordvoerder.