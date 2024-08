Ook medewerkers Dinner Train niet betaald, krijgen nog duizenden euro's

Het Oisterwijkse bedrijf Dinner Train blijkt niet alleen klanten niet terug te betalen. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat ook werknemers al weken of maanden wachten op uitbetaling. De bedragen verschillen van 400 euro tot zelfs 3500 euro. Omroep Brabant sprak meerdere medewerkers: "In principe was alles oké, totdat ik niet meer betaald werd."

Dat er veel problemen zijn bij Dinner Train bleek al uit gesprekken met klanten die niet terugbetaald zijn nadat hun boeking werd geannuleerd. Hier schreef Omroep Brabant eerder over. Inmiddels blijkt dat ook werknemers last hebben van de financiële problemen van het bedrijf.

Dinner Train is een rijdend treinrestaurant waar gasten kunnen kiezen uit meerdere menu's. Deze trein vertrekt iedere week vanuit een andere stad voor een rit van twee uur, zo ook vanuit vier Brabantse steden. Voor zo'n rit betaal je ongeveer honderd euro per persoon. In 2019 ging het bedrijf failliet en inmiddels is er een nieuwe eigenaar.

Facturen staan nog open

Bijna alle medewerkers van Dinner Train werken op zzp-basis, en een grote meerderheid van hen is student. Zo ook Lilou* (21), die regelmatig diensten draaide bij Dinner Train. "Bij mij staan nog twee facturen open van in totaal 1600 euro", vertelt ze. Zij stuurde 24 juni haar factuur en heeft nog steeds niks teruggehoord, al werd haar verteld dat de betalingstermijn een week was.

Anderen, zoals Peter* (21), wachten al maanden op hun geld. Hij wacht zelfs sinds 3 maart op uitbetaling. "Het gaat om facturen voor een bedrag van 1706,43 euro die al verlopen zijn, en een factuur voor een bedrag van 646,09 euro die bijna verlopen is", legt hij uit. Contact krijgen met het kantoor verloopt moeizaam en dat baart hem zorgen: "Ik moet morgen belasting betaald hebben over geld wat ik nog nooit heb gehad."

Incassobureau

Eliana* (21), voormalig shiftleader bij Dinner Train, schetst dat er in haar jaar bij het bedrijf veel veranderde: "Toen ik net nieuw was, werd alles goed geregeld met betalingen, tot dat ik ineens niet meer betaald werd." Eerst dreigde ze niet meer te werken zolang ze niet betaald kreeg, maar dat bleek niet effectief genoeg.

"Pas nadat ik een incassobureau had ingeschakeld kreeg ik 2680 euro van de 3000 euro die ik hoorde te krijgen", vertelt ze. “Dinner Train hecht totaal geen waarde aan personeel”, voegt ze toe.

Voorlopig niks uitbetaald

Tim Beltz van Dinner Train erkende eerder dat zijn bedrijf in zwaar weer verkeert. Maar net als bij de klachten die klanten hebben over zijn bedrijf ontkent hij ook nu dat communicatie een probleem is. “Klanten hebben allemaal een mail gehad. Als mensen hun mail niet lezen, kan ik daar natuurlijk ook niks aan doen.” Over werknemers die hem niet kunnen bereiken, zegt hij 'dat klopt, want ik ben ook niet hun contactpersoon': "Ze hoeven mij dus ook niet te bereiken.”

Beltz geeft aan een regeling te hebben getroffen met Young Ones, het online platform dat werkt met een aantal van de zzp'ers. Over zes weken zou Dinner Train alle achterstallige betalingen aan Young Ones betaald moeten hebben.

Een woordvoerder van Young Ones bevestigt deze regeling. Er wordt op dit moment nog niets uitbetaald, dat gebeurt als Dinner Train aan alle verplichtingen heeft voldaan. "Young Ones hoopt dan ook dat Dinner Train spoedig in staat is aan haar verplichtingen te voldoen," voegt de woordvoerder toe.

De FNV adviseert de ZZP'ers van Dinner Train om hun geld te eisen bij Young Ones zelf, en niet te wachten op het moment dat Dinner Train alles aan Young Ones betaald heeft.

'Update Facturen'

Na vragen van Omroep Brabant over de facturen van zzp'ers mailde Dinner Train naar enkele medewerkers een update. In deze mail belooft Dinner Train het geld zo snel mogelijk over te boeken aan Young Ones. Daarnaast vragen ze ook om geduld: “We vinden het vervelend om dit te vragen, maar hopen hierin op begrip.”