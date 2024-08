Coen, Coen en Coen vieren de geboorte van... Coen

Wie Coen Burg zoekt op het woonwagenkamp aan de Walstrostraat in Den Bosch, is wel even bezig. Met de geboorte van de jongste Coen, wonen er nu vier generaties die exact hetzelfde heten. "Het is een populaire naam. In de hele familie Burg lopen wel vijftien Coenen rond", vertelt de op een na jongste Coen.

In totaal zijn er vijf generaties Coen Burg, van wie er nog vier leven. De aanstichter van dit alles is enige jaren geleden overleden, maar vier generaties Coen Burg blijft bijzonder. De jongste telg is op 22 juli geboren in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Trotste vader is 'Coentje' Burg (28). Hij is keeper bij de zaalvoetballers van FCK/De Hommel en speelt in de Eredivisie. De vader van 'Coentje' en opa van de kleinste Coen is gewoon Coen Burg (53). Hij heeft een autobedrijf. De oudste van de nog levende Coenen wordt opa Coen (77) genoemd. "Er zijn nog veel meer Coenen binnen onze familie, ook mannen die een andere achternaam hebben", vertelt de voetballer en jonge vader.

"We hebben genoeg bijnamen om het niet verwarrend te laten worden op verjaardagen."

Volgens 'Coentje' zorgt de populariteit van de naam Coen niet echt voor verwarring op bijvoorbeeld verjaardagen en bruiloften. "Mijn dochter zegt bijvoorbeeld opa snor tegen mijn opa en tegen mijn vader zegt ze opa. Maar we hebben wel meer bijnamen als grote Coen, witte Coen en kleine Coen. Daar komen we wel uit." Zijn eigen pasgeboren zoontje lijkt zijn bijnaam ook al te hebben: klein Coentje, zegt vader 'Coentje' terwijl hij trots naar zijn jongetje kijkt.

"Vier generaties met exact dezelfde naam hoor je bijna nooit."

De familie krijgt veel leuke reacties op het voortzetten van de lijn van Coenen. "En mensen moeten er ook wel om lachen. Ze schrijven dan op Facebook in de reacties bijvoorbeeld: 'Oh Coen, dat had ik nooit verwacht'"

Coen Burg, de betovergrootvader van de pasgeboren Coen Burg (privéfoto).

Waar de populariteit van de naam Coen binnen de Bossche familie Burg precies vandaan komt, weet niemand. "Maar mijn overgrootvader is ermee begonnen en we hebben het allemaal voortgezet."

"De naam van ons zoontje stond van tevoren wel vast."

Coen en zijn vrouw Devany kregen eerst twee prachtige dochters Elena en Milana. "Toen we een jongen mochten krijgen, stond de naam wel vast, ja", lacht de trotse vader. "Daar was geen discussie over mogelijk." Natuurlijk hoopt 'Coentje' dat zijn kleine Coentje de lijn van Coenen Burg gaat voortzetten. "Dat zou heel mooi zijn, maar ik hoop vooral dat hij -als hij vader wil worden- vader mag worden van een gezond kindje. Dan gaan we het daarna eens over de naam hebben." Want helaas weten Coen en zijn vrouw Devany uit eigen ervaring dat dit geen vanzelfsprekendheid is.